Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferi için Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Kanadalı golcü Jonathan David'den sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 15:55
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TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Takviyelerini bir bir açıklayan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Stoper hattını da güçlendiren Kanarya, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Sol bek ve stoper transferleriyle savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum hattına yaptığı takviyeleri de tek tek açıklamaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

İki kanat takviyesi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Kanarya, Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferi de yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Sarı-lacivertliler, milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri...

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Sarı-lacivertlilerin Faslı forvet için Serie A ekiplerinden Roma ile bir yarış içerisinde olduğu biliniyordu.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

JONATHAN DAVID MÜJDESİ

İtalyan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Roma, En Nesyri transferinden çekildi ve Jonathan David'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Jonathan David'den Fenerbahçe'ye büyük müjde! 2 gün içinde...

Habere göre Fenerbahçe, En Nesyri'ye yıllık 6 milyon Euro'luk teklif yaptı ve transferi 48 saat içerisinde gerçekleştirmek için bekleyişe geçti.

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