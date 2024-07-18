Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de, forvet transferi heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un ardından etkili bir golcüyü kadrosuna katmak isterken gündeme flaş isimler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Transferde arka arkaya Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe'de artık gözler yeni gelecek forvete çevrildi.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Sarı lacivertliler gol yollarında güçlü bir forveti mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Uzun süredir listede olan ve resmi temasların yapıldığı Youssef En Nesyri için görüşmeler son aşamaya geldi.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Roma ve Fenerbahçe'nin Sevilla ile temaslarının yoğun bir şekilde sürdüğü, 20 milyon Euro'yu bulan bir bonservis maliyeti olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

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En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi halinde alternatif planlar hazırlandı.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hava toplarına hakim, fizik gücü yüksek bir forvet arayan sarı lacivertliler, Milan'dan Luka Jovic ve Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u gündeminde tutuyor.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

26 yaşındaki Luka Jovic'in Milan'dan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Fenerbahçe'nin Sırp forvete ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Jovic, EURO 2024'te Sırbistan ile 3 maçta 1 gol attı.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Listede dikkat çeken isimlerden Füllkrug ise Dortmund'dan ayrılmaya yakın duruyor.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

SEVİLLA'DAN AÇIKLAMA

Youssef En Nesyri konusunda Sevilla'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

İspanyol kulübünün sportif direktörü Victor Orta, En Nesyri'ye gelen tekliflerle ilgili konuşarak, "Avrupa'dan çok fazla ilgi var. Sevilla'nın finansal yapısının farkındayız.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

Beklentimizi karşılayan bir bedel önerildiğinde değerlendirme yapacağız.

Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede

En-Nesyri'nin golcü olarak istatistiklerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

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