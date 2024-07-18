Fenerbahçe gemileri yaktı! Forvet transferinde o yıldızlar listede
Gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de, forvet transferi heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un ardından etkili bir golcüyü kadrosuna katmak isterken gündeme flaş isimler geldi. İşte detaylar...
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Roma ve Fenerbahçe'nin Sevilla ile temaslarının yoğun bir şekilde sürdüğü, 20 milyon Euro'yu bulan bir bonservis maliyeti olduğu kaydedildi.
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En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi halinde alternatif planlar hazırlandı.
Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hava toplarına hakim, fizik gücü yüksek bir forvet arayan sarı lacivertliler, Milan'dan Luka Jovic ve Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u gündeminde tutuyor.
26 yaşındaki Luka Jovic'in Milan'dan ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Sırp forvete ilgisi bulunuyor.
Jovic, EURO 2024'te Sırbistan ile 3 maçta 1 gol attı.
Listede dikkat çeken isimlerden Füllkrug ise Dortmund'dan ayrılmaya yakın duruyor.
SEVİLLA'DAN AÇIKLAMA
Youssef En Nesyri konusunda Sevilla'dan açıklama geldi.
İspanyol kulübünün sportif direktörü Victor Orta, En Nesyri'ye gelen tekliflerle ilgili konuşarak, "Avrupa'dan çok fazla ilgi var. Sevilla'nın finansal yapısının farkındayız.
Beklentimizi karşılayan bir bedel önerildiğinde değerlendirme yapacağız.
En-Nesyri'nin golcü olarak istatistiklerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.
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