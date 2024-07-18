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FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada galibiyet için yarışacak. Peki Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 13:26
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FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçlarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, İngiltere ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada taraftarını mutlu etmek ve yeni sezona motive olmak isteyen sarı-lacivertliler, galibiyeti hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hull City maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı. İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

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