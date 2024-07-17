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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu
Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe yıldız isimleri bir bir açıklıyor. Son olarak Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı açıklayan sarı lacivertliler Saint Maximin'i İstanbul'a getirdi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı. Forvet transferi için gün sayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın peşinde koştuğu yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.
Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.
Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.
Burada Lugano ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 3 hazırlık maçı daha yapıldı.
Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.
HIZLI GİRİŞ YAPTI
Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.
ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.
Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.
Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
KİRALIKLAR YOLCU
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.
Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.
Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.
RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA
Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.
ZAJC TOPUN AĞZINDA
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.
OOSTERWOLDE VE SZYMANSKI BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.
DZEKO VE KRUNIC'TE KARAR MOURINHO'NUN
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.
Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.
CENK TOSUN HAMLESİ
Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcuyu 2 yıllığına renklerine bağladı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
OĞUZ AYDIN BOMBASI!
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un ardından bir diğer milli futbolcu Oğuz Aydın'ı da kadrosuna kattı. Kanarya, yıldız kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
SIRA GOLCÜ TRANSFERİNDE
Takvim'in haberine göre, sol kanat için Saint Maximin'e de imza attıran Fenerbahçe'de sıra golcü transferine geldi.
İtalyan basınını haberine göre; Morata'yı kadrosuna katan Milan, Abraham ya da Füllkrug isimlerinden birini daha transfer edecek. Bu durumda Jovic ile vedalaşılması planlanırken Sırp yıldız için Fenerbahçe'den teklif geldiği yazıldı.
Haberde Milan'ın Fenerbahçe'nin teklifini yetersiz bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
EURO 2024'de Sırbistan forması giyen Jovic, Fenerbahçe kaptanlarından Dusan Tadic ile aynı forma altında mücadele etti.