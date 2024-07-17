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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe yıldız isimleri bir bir açıklıyor. Son olarak Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı açıklayan sarı lacivertliler Saint Maximin'i İstanbul'a getirdi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı. Forvet transferi için gün sayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın peşinde koştuğu yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:12
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Burada Lugano ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 3 hazırlık maçı daha yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

HIZLI GİRİŞ YAPTI

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

ZAJC TOPUN AĞZINDA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKI BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

DZEKO VE KRUNIC'TE KARAR MOURINHO'NUN

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

CENK TOSUN HAMLESİ

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcuyu 2 yıllığına renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

OĞUZ AYDIN BOMBASI!

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un ardından bir diğer milli futbolcu Oğuz Aydın'ı da kadrosuna kattı. Kanarya, yıldız kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

SIRA GOLCÜ TRANSFERİNDE

Takvim'in haberine göre, sol kanat için Saint Maximin'e de imza attıran Fenerbahçe'de sıra golcü transferine geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

İtalyan basınını haberine göre; Morata'yı kadrosuna katan Milan, Abraham ya da Füllkrug isimlerinden birini daha transfer edecek. Bu durumda Jovic ile vedalaşılması planlanırken Sırp yıldız için Fenerbahçe'den teklif geldiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray peşinde koşmuştu

Haberde Milan'ın Fenerbahçe'nin teklifini yetersiz bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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