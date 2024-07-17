TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı lacivertlilerin bir numaralı gündemi Youssef En Nesyri... İtalyan gazeteci golcü oyuncunun transferiyle ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yerli rotasyonunu güçlendiren Fenerbahçe, ezeli rakibinin gündeminde olan Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Allan Saint-Maximin ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler Fransız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
İBRE FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Forvet hattına birinci santrforunu arayan yönetim gözünü Youssef En Nesyri'ye dikmişti.
Birçok talibi olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe transfer savaşını sürdürüyor.
Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Sevilla'dan Youssef En Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.
Ancak Fenerbahçe'nin Faslı forvet için daha yüksek maaş teklifi ve transferde avantajlı olduğunu belirtildi.
Başarılı golcünün transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan sarı lacivertli kurmaylar forvet transferini En Nesyri ile kapatmak istiyor.
Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon çıktığı 41 maçta 20 gol katkısı sağladı.
73 kez Fas Milli Takım'nda görev alan tecrübeli golcü 20 kez fileleri havalandırdı.
DİĞER