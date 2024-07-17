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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı lacivertlilerin bir numaralı gündemi Youssef En Nesyri... İtalyan gazeteci golcü oyuncunun transferiyle ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:53
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Jose Mourinho yönetiminde iddialı bir takım kurmak isteyen sarı lacivertliler yıldız isimleri bir bir açıklıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Kanarya, son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Yerli rotasyonunu güçlendiren Fenerbahçe, ezeli rakibinin gündeminde olan Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Allan Saint-Maximin ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler Fransız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

İBRE FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Forvet hattına birinci santrforunu arayan yönetim gözünü Youssef En Nesyri'ye dikmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Birçok talibi olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe transfer savaşını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Sevilla'dan Youssef En Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Ancak Fenerbahçe'nin Faslı forvet için daha yüksek maaş teklifi ve transferde avantajlı olduğunu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Başarılı golcünün transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan sarı lacivertli kurmaylar forvet transferini En Nesyri ile kapatmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon çıktığı 41 maçta 20 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de En Nesyri heyecanı! Yaptığı teklifle...

73 kez Fas Milli Takım'nda görev alan tecrübeli golcü 20 kez fileleri havalandırdı.

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