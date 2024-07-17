Haberler Fenerbahçe Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya üst üste flaş isimlerle anlaşırken gündeme gelen isimlerden birisi de Kingsley Coman olmuştu. Son olarak Fransız yıldızdan sarı-lacivertlilere transferi hakkında flaş karar geldi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Alman basını, Fenerbahçe'nin kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu Kingsley Coman ile ilgili son durumu duyurdu.

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Sky'daki habere göre; Bayern Münih'in elden çıkarmayı düşündüğü 28 yaşındaki yıldız futbolcu, farklı planları olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye gelmek istemedi.

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Fransız oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Futbolcuya Almanya dışında, Fransa ve İspanya'dan çeşitli kulüpler ilgi gösteriyor.

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Coman, Bayern Münih'te 294 maçta forma giydi.

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 63 gol 66 asist kaydetti.

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yöneticiler, kanada hız katacak bir ismi renklerine bağlamak için alternatif isimlere yönelecek.

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

Kingsley Coman, geçen sezon forma giydiği 27 maçta 5 gol, 3 de asist üretti

Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!

2027 yılına kadar Bayern ile kontarı bulunan Kingsley Coman'ın piyasa değeri 50 milyon Euro.

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