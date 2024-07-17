Kingsley Coman Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Yıldız isimden flaş karar!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya üst üste flaş isimlerle anlaşırken gündeme gelen isimlerden birisi de Kingsley Coman olmuştu. Son olarak Fransız yıldızdan sarı-lacivertlilere transferi hakkında flaş karar geldi. İşte haberin tüm detayları...
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Futbolcuya Almanya dışında, Fransa ve İspanya'dan çeşitli kulüpler ilgi gösteriyor.
Coman, Bayern Münih'te 294 maçta forma giydi.
28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 63 gol 66 asist kaydetti.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yöneticiler, kanada hız katacak bir ismi renklerine bağlamak için alternatif isimlere yönelecek.
Kingsley Coman, geçen sezon forma giydiği 27 maçta 5 gol, 3 de asist üretti
2027 yılına kadar Bayern ile kontarı bulunan Kingsley Coman'ın piyasa değeri 50 milyon Euro.
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