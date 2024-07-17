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Coman reddetti
Alman Sky Sport, Fenerbahçe'nin Bayern Münih tarafından satış listesine koyulan Kingsley Coman'a transfer teklifinde bulunduğunu ancak Fransız oyuncunun bunu kabul etmediğini yazdı. Haberde; Fenerbahçe'nin Coman'a Bayern Münih'te aldığından daha fazla maaş önerdiği de belirtildi. Fransız kanat oyuncusu, Münih'ten vergiler dahil senelik 15 milyon euro kazanıyor.
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