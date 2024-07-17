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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da yıldız isimler kadroya katılırken sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İranlı o golcü, Kadıköy'de forma terletebilir. Futbolcunun, teknik direktör Jose Mourinho ile eskiden beraber çalışması ise dikkat çeken bir ayrıntı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Fenerbahçe'de santrfor arayışları devam ederken, sarı-lacivertliler için Almanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Kicker, Sardar Azmoun'un Bayer Leverkusen'den ayrılabileceğini ve İranlı golcüyü 5 kulübün istediğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi. Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı: 29 yaşındaki oyuncu kendisine takım arıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Gelen teklifler var. Lyon, Fenerbahçe ve Sevilla'nın yanı sıra Katar ile BAE'den iki kulüp ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

F.Bahçe'nin alternatifli listesinde yer alan İranlı oyuncunun Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sardar'ın piyasa değeri ise 8 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

JOSE İLE ÇALIŞTI

Sardar Azmoun, Jose Mourinho'yla Roma'da birlikte çalıştı...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Portekizli teknik adam önderliğinde 15 maçta 305 dakika süre alan İranlı oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

KOYU BİR FENERBAHÇELİ

İran Türkmenlerinden olan Sardar Azmoun, geçen sezon yaptığı açıklamada; "Türkiye'den transfer teklifi aldım.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum.

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