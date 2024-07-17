TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da yıldız isimler kadroya katılırken sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İranlı o golcü, Kadıköy'de forma terletebilir. Futbolcunun, teknik direktör Jose Mourinho ile eskiden beraber çalışması ise dikkat çeken bir ayrıntı...
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Gelen teklifler var. Lyon, Fenerbahçe ve Sevilla'nın yanı sıra Katar ile BAE'den iki kulüp ilgileniyor.
F.Bahçe'nin alternatifli listesinde yer alan İranlı oyuncunun Bayer Leverkusen'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sardar'ın piyasa değeri ise 8 milyon euro.
JOSE İLE ÇALIŞTI
Sardar Azmoun, Jose Mourinho'yla Roma'da birlikte çalıştı...
Portekizli teknik adam önderliğinde 15 maçta 305 dakika süre alan İranlı oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
KOYU BİR FENERBAHÇELİ
İran Türkmenlerinden olan Sardar Azmoun, geçen sezon yaptığı açıklamada; "Türkiye'den transfer teklifi aldım.
Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum.
Süper Lig'de oynamayı çok isterdim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum bu sevgi başka anlamda bir sevgi" ifadelerini kullanmıştı.
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