TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İranlı gol makinesi!

Fenerbahçe'de santrfor arayışları devam ederken, sarı-lacivertliler için Almanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

Bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi. Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı: 29 yaşındaki oyuncu kendisine takım arıyor.