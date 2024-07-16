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Oğuz geri sayımda
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Cenk Tosun'la da anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler, bir yerli transferde daha mutlu sona ulaştı ve Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'ı da renklerine bağladı. Hem Akdeniz ekibiyle hem de oyuncuyla söz kesen sarı-lacivertliler, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferi duyuracak.
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