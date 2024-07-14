TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferini açıklayan Fenerbahçe'de tüm gözler forvet hattına çevrildi. Michy Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yıldız isimlerle görüşmelerini yapan sarı lacivertliler sürpriz bir isme kancayı taktı. İşte Jose Mourinho'nun peşindeki golcü oyuncu... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler, Admira Wacker ve Hajduk Split ile kozlarını paylaştı.
Teknik direktör Jose Mourinho takımdaki eksikleri görüp notları aldı.
Bu sezon sarı-lacivertliler kadrosuna Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü dahil etti.
Yönetim, Portekizli çalıştırıcının transfer listesi üzerine çalışıyor.
Deneyimli teknik adam Hajduk Split karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Mourinho, transfer listesindeki oyuncular üzerinden açıklamalar yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcının özellikle, ""Aradığımız futbolcuların maliyeti çok yüksek" sözleri dikkat çekti.
Jose Mourinho, "Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz.
Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor.
Transfer pazarı hareketli. Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak.
Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama rövanş maçında tribünlerimiz kazanmamız için bize yardımcı olacaklar.
Portekiz'den burada olmasını istediğim oyuncular olanaklarımızın ötesinde.
Nihayetinde genç futbolcular Türkiye'de hedeflerinin dışında kalacak.
Mesela Joao Neves kariyerinin bu noktasında Fenerbahçe'ye gelmezdi." ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde bazı ayrılıklar da yaşandı.
Sarı-lacivertliler sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ve Joshua King ile yola devam etmedi.
İtalyan stoper Leonardo Bonucci ise futbolu bıraktı.
Yönetim eksik bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
Bu bağlamda çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren Fenerbahçe rotayı Brezilya'ya çevirdi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna dahil etmek istiyor.
Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen kurmayların, yıldız isim için nabız yokladığı iddia edildi.
27 yaşındaki golcü daha önce Inter ve Benfica forması ile Avrupa deneyimi yaşadı.
Ancak beklentileri karşılayamayan yıldız isim ülkesine geri döndü.
Flamengo ile bugüne kadar 282 maça çıkan Sambacı yıldız, 151 gol ve 40 asiste imza attı.
Gabriel Barbosa, Santos formasıyla ise 207 maçta 82 gol ve 13 asist kaydetti.
Yıldız ismin sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek.
Brezilyalı golcünün bonservis değeri ise 8 milyon Euro olarak biliniyor.
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