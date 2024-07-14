Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferini açıklayan Fenerbahçe'de tüm gözler forvet hattına çevrildi. Michy Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yıldız isimlerle görüşmelerini yapan sarı lacivertliler sürpriz bir isme kancayı taktı. İşte Jose Mourinho'nun peşindeki golcü oyuncu... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 15:58
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TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Yeni sezon çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe, hazırlık döneminin ikinci aşaması için Avusturya'da bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Bu süreçte Fenerbahçe, 2 hazırlık maçına çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Sarı-lacivertliler, Admira Wacker ve Hajduk Split ile kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Teknik direktör Jose Mourinho takımdaki eksikleri görüp notları aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Bu sezon sarı-lacivertliler kadrosuna Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Yönetim, Portekizli çalıştırıcının transfer listesi üzerine çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Deneyimli teknik adam Hajduk Split karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Mourinho, transfer listesindeki oyuncular üzerinden açıklamalar yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Tecrübeli çalıştırıcının özellikle, ""Aradığımız futbolcuların maliyeti çok yüksek" sözleri dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Jose Mourinho, "Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Transfer pazarı hareketli. Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama rövanş maçında tribünlerimiz kazanmamız için bize yardımcı olacaklar.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Portekiz'den burada olmasını istediğim oyuncular olanaklarımızın ötesinde.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Nihayetinde genç futbolcular Türkiye'de hedeflerinin dışında kalacak.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Mesela Joao Neves kariyerinin bu noktasında Fenerbahçe'ye gelmezdi." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde bazı ayrılıklar da yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Sarı-lacivertliler sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ve Joshua King ile yola devam etmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

İtalyan stoper Leonardo Bonucci ise futbolu bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Yönetim eksik bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Bu bağlamda çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren Fenerbahçe rotayı Brezilya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'yı kadrosuna dahil etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen kurmayların, yıldız isim için nabız yokladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

27 yaşındaki golcü daha önce Inter ve Benfica forması ile Avrupa deneyimi yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Ancak beklentileri karşılayamayan yıldız isim ülkesine geri döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Flamengo ile bugüne kadar 282 maça çıkan Sambacı yıldız, 151 gol ve 40 asiste imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Gabriel Barbosa, Santos formasıyla ise 207 maçta 82 gol ve 13 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Yıldız ismin sözleşmesi Aralık 2024'te sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Mourinho o ismi işaret etti! İşte Fenerbahçe'nin golcüsü

Brezilyalı golcünün bonservis değeri ise 8 milyon Euro olarak biliniyor.

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