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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Kanarya'da iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel ilgili şoke eden bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:59
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı lacivertliler, dördüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Kanarya rakibini 4-0 mağlup etti. Takibi karşısında ilk yarıda hücumda etkili futbol oynayan Fenerbahçe, 5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutla 1-0 öne geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

33. dakikada Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada da Edin Dzeko'nun golleriyle farkı 4'e çıkaran Sarı lacivertliler, soyunma odasına 4-0 önde gitti. Dengeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Kanarya Avusturya kampının son hazırlık maçından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Kanarya şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile sözleşme imzalamıştı. Bunun yanı sıra yönetim, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile de prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osayi Samuel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel'le yaptığı görüşmelerde sonuca varamadı.

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