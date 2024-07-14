TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Kanarya'da iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel ilgili şoke eden bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
33. dakikada Tadic, 37. dakikada Ryan Kent ve 45. dakikada da Edin Dzeko'nun golleriyle farkı 4'e çıkaran Sarı lacivertliler, soyunma odasına 4-0 önde gitti. Dengeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Kanarya Avusturya kampının son hazırlık maçından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.
Kanarya şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile sözleşme imzalamıştı. Bunun yanı sıra yönetim, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile de prensip anlaşmasına vardı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Osayi Samuel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel'le yaptığı görüşmelerde sonuca varamadı.
Taraflar arasında maaş konusunda fark bulunduğu için yönetim, şu an Nijeryalı oyuncunun kontratını ikinci plana aldı.
Transfer sezonu bittikten sonra Osayi'yle yeniden masaya oturulacak.
DİĞER