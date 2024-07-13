TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Serie A devi Juventus'un milli yıldızı kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilere para+takas teklifinde bulunacağını ve takasta adı geçen iki yıldız ismi duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini de savunma hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Fenerbahçe, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hücum hattını da güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.
Kanarya'nın tecrübeli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin forvet transferindeki bir numaralı gündemiyse Youssef En-Nesyri...
Sarı-lacivertliler, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağlasa da En-Nesyri ile henüz anlaşma sağlanamadı.
Öte yandan Roma'nın da 27 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği ve Sevilla ile resmi temaslara başladığı öğrenildi.
Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı.
Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcunun kiralık transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.
Ancak Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.
Komitenin, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin vermediği sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi.
En-Nesyri ve Saint-Maximin transferlerindeki pürüzleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde takımdaki geleceği en çok merak edilen futbolcuların başında da Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Adı başta Arsenal, Borussia Dortmund ve Napoli gibi birçok Avrupa deviyle anılan milli yıldıza son olarak Juventus talip oldu.
Alman basını, Serie A devinin Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için sarı-lacivertlilere yapacağı teklifi duyurdu.
Fussball Europa'da yer alan habere göre; Juventus, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'ye para+takas teklifinde bulunacak.
KOSTIC VEYA MILIK'TEN BİRİ ÖNERİLECEK
Haberde İtalyan devinin Filip Kostic veya Arkadiusz Milik'ten birini sarı-lacivertlilere önereceği ve önemli miktarda bir para teklifi yapacağı belirtildi.
Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeriyse 21 milyon Euro.
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