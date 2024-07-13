Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Serie A devi Juventus'un milli yıldızı kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilere para+takas teklifinde bulunacağını ve takasta adı geçen iki yıldız ismi duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:12
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Kanarya, ilk takviyesini sol bek bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

İkinci transferini de savunma hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Fenerbahçe, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Hücum hattını da güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Kanarya'nın tecrübeli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki bir numaralı gündemiyse Youssef En-Nesyri...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Sarı-lacivertliler, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağlasa da En-Nesyri ile henüz anlaşma sağlanamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Öte yandan Roma'nın da 27 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği ve Sevilla ile resmi temaslara başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcunun kiralık transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Ancak Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Komitenin, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin vermediği sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

En-Nesyri ve Saint-Maximin transferlerindeki pürüzleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Sarı-lacivertlilerde takımdaki geleceği en çok merak edilen futbolcuların başında da Ferdi Kadıoğlu geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Adı başta Arsenal, Borussia Dortmund ve Napoli gibi birçok Avrupa deviyle anılan milli yıldıza son olarak Juventus talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Alman basını, Serie A devinin Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için sarı-lacivertlilere yapacağı teklifi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Fussball Europa'da yer alan habere göre; Juventus, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'ye para+takas teklifinde bulunacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

KOSTIC VEYA MILIK'TEN BİRİ ÖNERİLECEK

Haberde İtalyan devinin Filip Kostic veya Arkadiusz Milik'ten birini sarı-lacivertlilere önereceği ve önemli miktarda bir para teklifi yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Yıldız futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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