Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine savunma hattını güçlendirerek giren Fenerbahçe, hücum hattını da güçlendirmek için kolları sıvadı. Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası Youssef En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir forvet hamlesi geldi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini de savunma hattına yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Fenerbahçe, milli stoperle 3+1 yıllık mukavele yaptı.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferleriyle savunma hattını güçlendiren sarı-lacivertlilerde sıra hücum hattına geldi.
Sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması sonrası forvet arayışlarına yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isimse Youssef En-Nesyri.
Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı golcünün transferi için Sevilla ile 16+4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin hafta içerisinde transferi bitirmesi bekleniyor.
En-Nesyri dışında forvete bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım.
Rennes'in milli futbolcunun transferi için 7 milyon Euro istediği öğrenildi.
Fransız ekibinin talebini fazla bulan sarı-lacivertlilerin Bertuğ transferi için Rennes ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Yönetim, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferinde de mutlu sona yakın.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.
En-Nesyri, Saint-Maximin ve Bertuğ Yıldırım transferleri için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN M'BALA NZOLA HAMLESİ
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Fiorentina forması giyen M'Bala Nzola'ya talip olduğunu yazdı.
2 TALİBİ DAHA VAR
Corriere dello Sport kaynaklı haberde, Angolalı golcüyü Fenerbahçe'nin dışında Cagliari ve Lecce'nin de istediği yazıldı.
Haberde Fiorentina'nın 27 yaşındaki forveti bonservisiyle göndermek ya da satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Nzola'ya talip olan takımların, oyuncuyu opsiyonsuz kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.
M'Bala Nzola, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 47 maça çıktı.
Angolalı forvet, 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Nzola'nın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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