Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine savunma hattını güçlendirerek giren Fenerbahçe, hücum hattını da güçlendirmek için kolları sıvadı. Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası Youssef En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir forvet hamlesi geldi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 12:44
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının yönetminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

İlk takviyesini sol bek bölgesine yapan Kanarya, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

İkinci takviyesini de savunma hattına yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Fenerbahçe, milli stoperle 3+1 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferleriyle savunma hattını güçlendiren sarı-lacivertlilerde sıra hücum hattına geldi.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması sonrası forvet arayışlarına yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isimse Youssef En-Nesyri.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı golcünün transferi için Sevilla ile 16+4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin hafta içerisinde transferi bitirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

En-Nesyri dışında forvete bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Rennes'in milli futbolcunun transferi için 7 milyon Euro istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Fransız ekibinin talebini fazla bulan sarı-lacivertlilerin Bertuğ transferi için Rennes ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Yönetim, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferinde de mutlu sona yakın.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

En-Nesyri, Saint-Maximin ve Bertuğ Yıldırım transferleri için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

FENERBAHÇE'DEN M'BALA NZOLA HAMLESİ

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Fiorentina forması giyen M'Bala Nzola'ya talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

2 TALİBİ DAHA VAR

Corriere dello Sport kaynaklı haberde, Angolalı golcüyü Fenerbahçe'nin dışında Cagliari ve Lecce'nin de istediği yazıldı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Haberde Fiorentina'nın 27 yaşındaki forveti bonservisiyle göndermek ya da satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Nzola'ya talip olan takımların, oyuncuyu opsiyonsuz kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

M'Bala Nzola, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 47 maça çıktı.

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! En-Nesyri ve Bertuğ Yıldırım derken...

Angolalı forvet, 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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