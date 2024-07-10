FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...
Juventus, Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Çizme temsilcisi, sarı lacivertlilere takas + 10 milyon Euro önerdi. İtalyan ekibinin takasta önerdiği isim ise dikkat çekti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalyan ekibinin çiçeği burnunda teknik direktörü Motta'nın yönetime 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği ve Juve'nin de bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
RESMİ ADIMLAR ATILACAK
Juventus, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mc- Kennie'nin yanı sıra 10 milyon euro da bonservis önereceği belirtildi.
Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu miktarı düşük buldu.
Yönetimin talebi ABD'li oyuncunun yanında 15 milyon euro...
Bu hafta sonuna kadar resmi adımların atılacağı belirtildi. İtalyan medyası da Juventus'un bu transfer girişimini doğruladı.
Tuttosport, "Önümüzdeki birkaç gün bu transferde belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.
DİĞER