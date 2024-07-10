Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

Juventus, Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Çizme temsilcisi, sarı lacivertlilere takas + 10 milyon Euro önerdi. İtalyan ekibinin takasta önerdiği isim ise dikkat çekti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

EURO 2024'te gösterdiği performansla bir anda Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi ise Juventus oldu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

İtalyan ekibinin çiçeği burnunda teknik direktörü Motta'nın yönetime 24 yaşındaki oyuncunun adını verdiği ve Juve'nin de bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

Ancak Ferdi için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemeyen İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin kapısını takas formülüyle çalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Juventus, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mc- Kennie'nin yanı sıra 10 milyon euro da bonservis önereceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu miktarı düşük buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

Yönetimin talebi ABD'li oyuncunun yanında 15 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

Bu hafta sonuna kadar resmi adımların atılacağı belirtildi. İtalyan medyası da Juventus'un bu transfer girişimini doğruladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için para + takas teklifi! İşte o isim...

Tuttosport, "Önümüzdeki birkaç gün bu transferde belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

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