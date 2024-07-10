Fenerbahçe - Hajduk Split maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Kanarya hazırlık mücadelesinde Hırvat ekibi Hajduk Split ile kozlarını paylaşıyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE'NİN MÜCADELEDEKİ 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent, Dzeko
İŞTE MAÇIN CANLI SKORU:
Fenerbahçe 0-0 Hajduk Split (İlk yarı oynanıyor)
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE - HAJDUK SPLIT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Hajduk Split maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.