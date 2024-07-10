Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Hajduk Split maçı CANLI

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona Jose Mourinho önderliğinde yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Kanarya kamp sürecinde Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 19:58 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 20:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Hajduk Split maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Kanarya hazırlık mücadelesinde Hırvat ekibi Hajduk Split ile kozlarını paylaşıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE'NİN MÜCADELEDEKİ 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent, Dzeko

İŞTE MAÇIN CANLI SKORU:

Fenerbahçe 0-0 Hajduk Split (İlk yarı oynanıyor)

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE - HAJDUK SPLIT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması!
Lazio'dan flaş Immobile açıklaması!
DİĞER
Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!
Başkan Erdoğan ABD'de! NATO Liderler Zirvesi'nde karşılama töreni!
G.Saraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saint-Maximin'de mutlu son! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe transferi resmen açıkladı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz Çarşamba 2024 - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
EMEKLİYE REFAH PAYI SON DAKİKA 2024
15 Temmuz 2024 Pazartesi kargolar açık mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vinicius Galatasaray'a veda etti! Vinicius Galatasaray'a veda etti! 20:01
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! 18:49
F.Bahçe - Hajduk Split | CANLI F.Bahçe - Hajduk Split | CANLI 18:42
Milli maç öncesi taraftarlara müjde! Milli maç öncesi taraftarlara müjde! 18:33
Hollanda-İngiltere maçı CANLI İZLE Hollanda-İngiltere maçı CANLI İZLE 18:11
Özbek adliyede ifade verdi Özbek adliyede ifade verdi 18:03
Daha Eski
Lazio'dan flaş Immobile açıklaması! Lazio'dan flaş Immobile açıklaması! 17:29
G.Saraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak G.Saraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak 16:20
Saint-Maximin'de mutlu son! İşte sözleşme detayları Saint-Maximin'de mutlu son! İşte sözleşme detayları 15:22
Beşiktaş'ın Slovenya yolculuğu başladı Beşiktaş'ın Slovenya yolculuğu başladı 14:48
G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları 14:43
Barış Alper yıllar sonra aynı pozu verdi Barış Alper yıllar sonra aynı pozu verdi 14:41