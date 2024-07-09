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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçildi. Dev bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocanın raporu ortaya çıktı. Avusturya kampında takımı mercek altına alan Mourinho, 6 yıldızın üstünü çizdi. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, 9 yabancının da takımda kalmasını istedi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:21
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

NTV Spor'un haberine göre; Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.

İşte dev operasyonunun detayları...

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

9 YABANCIYA 'KALSIN' RAPORU

İşte o isimler...

Dominik Livakovic

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Osayi-Samuel

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Alexander Djiku

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Jayden Oosterwolde

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Fred

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Dusan Tadic

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Sebastian Szymanski

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Edin Dzeko

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Rodrigo Becao

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

6 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI!

İşte o futbolcular...

Luan Peres

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Rade Krunic

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Miguel Crespo

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Miha Zajc

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!

Ryan Kent

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