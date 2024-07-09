FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan dev rapor: 9'u kalsın 6'sı gitsin!
Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçildi. Dev bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocanın raporu ortaya çıktı. Avusturya kampında takımı mercek altına alan Mourinho, 6 yıldızın üstünü çizdi. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, 9 yabancının da takımda kalmasını istedi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
NTV Spor'un haberine göre; Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.
İşte dev operasyonunun detayları...
9 YABANCIYA 'KALSIN' RAPORU
İşte o isimler...
Dominik Livakovic
Osayi-Samuel
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
Fred
Dusan Tadic
Sebastian Szymanski
Edin Dzeko
Rodrigo Becao
6 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI!
İşte o futbolcular...
Luan Peres
Rade Krunic
Miguel Crespo
Miha Zajc
Ryan Kent
Joao Pedro
DİĞER