Taraftar endişelenmesin

Ilıcalı, "Taraftarlarımızın hem merak hem de istekte bulunması dünyanın en normal şeyi. Mourinho'nun onaylamadığı bir transferi bizim getirmemiz çok da uygun olmaz. Zaten hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. Bu konuda taraftarımızın da panik olacağı hiçbir durum yok. Transferin 5. günündeyiz henüz transfer dönemi yeni başlamış, 2 ay var. Örneğin kongre öncesi bir dünya yıldızıyla anlaştık ama Mourinho istemedi vazgeçtik" dedi. Batshuayi konusuna açıklık getiren Ilıcalı, "Batshuayi bir talepte bulundu. Kulübün çıkarları için bu rakamın verilmemesi gerektiğini düşündük" diye ekledi.