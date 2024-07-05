Haberler Fenerbahçe Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun transferi için devreye girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:03
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Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da sürdürdüğü kampla devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşandı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Yaz transfer döneminde yapacağı eklemelerle gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak bir takım kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

İlk olarak sol bek bölgesini güçlendiren Kanarya, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

İkinci transferini stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Kanarya, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdikleri performansla isteneni veremeyen Rade Krunic ve Miha Zajc'a gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü takviyelerinin ardından eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de önceliklerde biri orta saha transferi...

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Geçen sezonun ikinci yarısında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerden biri de İsmail Yüksek...

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım forması altında harika performanslar sergileyen başarılı oyuncu, Avrupa kulüplerinin büyük ilgisini çekiyor.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekibi Marsilya'dan geçtiğimiz günlerde gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Ancak yönetim, İsmail Yüksek'in ayrılık ihtimaline karşın B planını yaptı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

İSMAİL GİDERSE SALİH GELECEK

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe eğer yıldız futbolcuyu satarsa, Borussia Dortmund formasını giyen bir başka milli oyuncu Salih Özcan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Alman ekibindeki geleceği belirsiz olan Salih için 10 milyon Euro bonservis bedeli istendiğine dair haberler geçtiğimiz günlerde gazetelere yansımıştı.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Salih Özcan konusunda sıkıntı yaşarsa, Okay Yokuşlu'nun isminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yılın transfer çalımı! Beşiktaş ve Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Ancak sarı-lacivertliler ana hedef olarak takımın kilit isimlerinden İsmail Yüksek'i kadroda tutmak istiyor.

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