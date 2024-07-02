TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Önceliğini orta saha hattına veren sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun listesindeki isme teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu kulübünün yeni sezon planlamasında yer almıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Jose Mourinho'nun listesine bulunan ABD'li oyuncu da Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.
ABD Milli Takımı ile Copa America'da olan 25 yaşındaki futbolcu daha sonra transferi için karar verecek.
İngiliz ekibi Tottenham yıldız oyuncu için 18 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
Juve ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan ABD'li orta sahanın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.
Weston Mckennie geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 maçta 10 asistlik performans sergiledi.
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