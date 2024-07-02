Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Önceliğini orta saha hattına veren sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun listesindeki isme teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu kulübünün yeni sezon planlamasında yer almıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 18:08
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

Çağlar Söğüncü transferini açıklayan sarı lacivertliler orta saha takviyesi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

Ntv Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler Thiago Motta'nın kadroda düşünmediği Weston Mckennie'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

Jose Mourinho'nun listesine bulunan ABD'li oyuncu da Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

ABD Milli Takımı ile Copa America'da olan 25 yaşındaki futbolcu daha sonra transferi için karar verecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

İngiliz ekibi Tottenham yıldız oyuncu için 18 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

Juve ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan ABD'li orta sahanın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Weston Mckennie bombası! Resmi teklif...

Weston Mckennie geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 maçta 10 asistlik performans sergiledi.

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