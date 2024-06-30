TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...
Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen yıldız golcü Cenk Tosun'un peşine düştü. Yerli bir santrfor takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, başarılı oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli yıldızımız Cenk Tosun ile temaslara başladı.
Fenerbahçe kurmaylarının 33 yaşındaki golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yöneticilerin EURO 2024 sonrasında Cenk Tosun ile yüz yüze bir görüşme yapacağı belirtildi.
A Milli Takımımız'ın Çekya zaferinde başrolü oynayan ve oyuna girdikten sonra golünü atan Cenk Tosun'un da teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Süper Lig'de geride kalan sezonda 34 karşılaşmada görev alan tecrübeli golcü, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.
23 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için şimdiye kadar 23 milyon Euro bonservis ödendi. Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
Cenk Tosun 52 kez A Milli Takım formasını giydi. Görev aldığı maçlarda 21 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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