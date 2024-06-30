TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli yıldızımız Cenk Tosun ile temaslara başladı.

Fenerbahçe kurmaylarının 33 yaşındaki golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.