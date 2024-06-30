Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen yıldız golcü Cenk Tosun'un peşine düştü. Yerli bir santrfor takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, başarılı oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Fenerbahçe'de transfer döneminde fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 24 Haziran'da başlayan transfer döneminde Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle yıldız oyuncuların peşine düşen Sarı-Lacivertliler, forvet hattını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Takvim'in haberine göre, Boşnak golcü Edin Dzeko'nun olası ayrılığı durumunda 3 golcü almak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli yıldızımız Cenk Tosun ile temaslara başladı.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Fenerbahçe kurmaylarının 33 yaşındaki golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Sarı-lacivertli yöneticilerin EURO 2024 sonrasında Cenk Tosun ile yüz yüze bir görüşme yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

A Milli Takımımız'ın Çekya zaferinde başrolü oynayan ve oyuna girdikten sonra golünü atan Cenk Tosun'un da teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

Süper Lig'de geride kalan sezonda 34 karşılaşmada görev alan tecrübeli golcü, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun Fenerbahçe'ye! EURO 2024 sonrası...

23 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için şimdiye kadar 23 milyon Euro bonservis ödendi. Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

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