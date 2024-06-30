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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberi: Lazar Samardzic transferinde Fenerbahçe bir adım öne geçti. Lazio’nun teklifinin reddedilmesinin ardından gözler artık sarı lacivertlilerin vereceği teklife çevrildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lazar Samardzic için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

İtalya basınında yer alan haberlerde, Samardzic ile yakından ilgilenen Lazio'nun teklifinin kabul edilmediği dile getirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

FENERBAHÇE'Yi İSTİYOR
Sırp yıldızın da halihazırda Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

AVANTAJI ALDI
Fenerbahçe'nin Samardzic transferinde en avantajlı takım konumunda olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Lazio, teklifinin reddedilmesinin ardından bu transferden çekildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Bonuslar dahil 20 milyon euro öneren Fenerbahçe, teklifini net 20 milyon euro yapması halinde Udinese ile anlaşmaya varacak, işi resmiyete dökecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Samardzic, Sırbistan Milli Takımı'yla EURO 2024'te boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

22 yaşındaki oyuncu, gruplardaki 2 maçta süre buldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Sırbistan Milli Takımı, 2 puan topladığı C Grubu'nu sonuncu bitirerek turnuvaya veda etti.

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