TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Samardzic müjdesi! İtalyanlar duyurdu
Son dakika spor haberi: Lazar Samardzic transferinde Fenerbahçe bir adım öne geçti. Lazio’nun teklifinin reddedilmesinin ardından gözler artık sarı lacivertlilerin vereceği teklife çevrildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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İtalya basınında yer alan haberlerde, Samardzic ile yakından ilgilenen Lazio'nun teklifinin kabul edilmediği dile getirildi.
FENERBAHÇE'Yi İSTİYOR
AVANTAJI ALDI
Fenerbahçe'nin Samardzic transferinde en avantajlı takım konumunda olduğu bildirildi.
Lazio, teklifinin reddedilmesinin ardından bu transferden çekildi.
Bonuslar dahil 20 milyon euro öneren Fenerbahçe, teklifini net 20 milyon euro yapması halinde Udinese ile anlaşmaya varacak, işi resmiyete dökecek.
Samardzic, Sırbistan Milli Takımı'yla EURO 2024'te boy gösterdi.
22 yaşındaki oyuncu, gruplardaki 2 maçta süre buldu.
Sırbistan Milli Takımı, 2 puan topladığı C Grubu'nu sonuncu bitirerek turnuvaya veda etti.
Lazar Samardzic, geride bıraktığımız sezonda 34 İtalya Serie A maçında forma giydi. Bu müsabakalarda 6 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
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