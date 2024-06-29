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Fenerbahçe 2-1 Petrolul Ploieşti MAÇ SONUCU - ÖZET

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 12:56
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Fenerbahçe 2-1 Petrolul Ploieşti MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları dahilinde oynadığı ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımını 2-1 mağlup etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan, Fred, Kent, Cengiz Ünder ve Dzeko ilk 11'iyle başladı. Petrolul'ün ilk 11'i ise Zima, Ricardo, Papp, Huja, Tolea, Dumitriu, Mateiu, Grozav, Bratu, Isfan ve Tudorie'den oluştu.

35'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Grozav'ın çevirdiği topta penaltı noktasının hemen gerisinden Bratu'nun yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Petrolul öne geçti: 0-1. 41'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını yolladı. Sağ çaprazda meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra rakibinden sıyrılan Dzeko, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıya 7 değişiklikle başladı. İlk 11'den Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ryan Kent, ikinci yarıya başlayan kadroda yer aldı. İkinci yarıya başlayan diğer isimler ise Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Zeki Dursun, Emre Mor ve Umut Nayir oldu. 57'nci dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Zajc'ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-lacivertli ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Petrolul Ploieşti ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Başkan Ali Koç ve yöneticiler mücadeleyi kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

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