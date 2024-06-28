Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfere yönelik ciddi çalışmalar devam ederken takımdaki bazı futbolculara gelen teklifler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak yıldız isme Roma talip oldu. İşte transferde konuşulan bonservis bedeli... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:24 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artıyor. Napoli'nin yakın ilgi gösterdiği futbolcuyu, 3 kulüp daha radarına aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun yıldızlarından olan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerini peşine taktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Hollandalı futbolcuya Napoli'nin yakın ilgi gösterdiği bilinirken İtalya'dan Roma da 23 yaşındaki futbolcunun peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

NTV Spor'da yer alan haberde Oosterwolde'ye ayrıca İngiltere'den West Ham United ve Bournemouth'un yakın markajında.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Oosterwolde'den rekor bir parayı kasasına koyabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin olası transferinden 25-30 milyon Euro bandında rekor bir gelir hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 43 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Genç yıldız bu karşılaşmalarda 2 kez skor katkısı verirken 3.164 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...

Yıldız futbolcunun transfer sürecini tamamen yönetime bıraktığı öğrenildi.

Casper
İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 3 bomba transfer birden! Yıldızlar Süper Lig'e doğru...
Bolivya’daki darbe girişiminin perde arkası! ABD'nin "lityum" planları... | 15 Temmuz ruhu!
F.Bahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...
F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi...
F.Bahçe'de iki yıldızdan büyük hırs!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 HAZİRAN rakamları
Bursa sınavsız alan liseler (OBP taban puanları)
LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR? | Tercihler genel, il yüzdelik dilime göre mi yapılacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere - Slovakya maçı ne zaman? İngiltere - Slovakya maçı ne zaman? 10:16
NBA tarihinde biri ilk! Baba-oğul aynı takımda NBA tarihinde biri ilk! Baba-oğul aynı takımda 10:09
F.Bahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi... F.Bahçe'ye Zajc piyangosu! Yeni adresi... 09:41
F.Bahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! F.Bahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! 09:36
Paraguay - Brezilya maçı ne zaman? Paraguay - Brezilya maçı ne zaman? 09:31
Kolombiya - Kosta Rika maçı ne zaman? Kolombiya - Kosta Rika maçı ne zaman? 09:28
Daha Eski
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? 09:18
Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! 09:15
Fiorentina'dan G.Saray'a sürpriz transfer! Fiorentina'dan G.Saray'a sürpriz transfer! 09:13
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Haziran bugün kimin maçı var? 08:21
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geldi! 00:13
G.Saray'dan LASK kulübüyle anlaşma! G.Saray'dan LASK kulübüyle anlaşma! 00:13