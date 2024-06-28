TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına 30 milyon Euro! Herkes Ferdi derken...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfere yönelik ciddi çalışmalar devam ederken takımdaki bazı futbolculara gelen teklifler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak yıldız isme Roma talip oldu. İşte transferde konuşulan bonservis bedeli... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:24 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:28
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Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun yıldızlarından olan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerini peşine taktı.
Hollandalı futbolcuya Napoli'nin yakın ilgi gösterdiği bilinirken İtalya'dan Roma da 23 yaşındaki futbolcunun peşine düştü.
NTV Spor'da yer alan haberde Oosterwolde'ye ayrıca İngiltere'den West Ham United ve Bournemouth'un yakın markajında.
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Oosterwolde'den rekor bir parayı kasasına koyabilir.
Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin olası transferinden 25-30 milyon Euro bandında rekor bir gelir hedefliyor.
Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 43 maça çıktı.
Genç yıldız bu karşılaşmalarda 2 kez skor katkısı verirken 3.164 dakika sahada kaldı.
Yıldız futbolcunun transfer sürecini tamamen yönetime bıraktığı öğrenildi.
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