Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 10 ayrılık birden!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yola devam etmeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İlayda Civelek, Fatma Kara, Gülbin Hız, Anne Elisabeth Bailey, Zote Nina Kpaho, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Haley Lanier Berg, Olga Sevcova ve Zenatha Coleman ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, takımdan ayrılan isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-lacivertli ekipten ayrılan isimlerden Meryem Cennet Çal, Beşiktaş United Payment ile anlaşmaya vardı.