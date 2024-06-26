Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Mourinho'dan antrenmanda oyunculara sert bir şekilde uyarı geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 09:06
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi sona ermedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Fenerbahçe her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamlarken teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Bu ayrılığın ardından takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Kanarya yeni teknik direktörü önderliğinde Düzce'de Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Son olarak Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

İlk gün fiziksel çalışma yapan sarı lacivertliler, dün ise teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde taktik idman gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Çift kale maç sırasında ise Portekizli çalıştırıcı, hata yapan Rade Krunic'i sert bir dille uyardı ve Boşnak oyuncu üzerinden takıma seslendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Jose Mourinho, "Fenerbahçe'yi izledim. Geçen sezon bu hataları yaptığınız için çok fazla gol yedi bu takım. Herkes, saha içindeki görevini ezberleyecek. Böyle basit hatalar yapmayacak" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Geriden oyun kurma üzerine çalışmalar yaptıran tecrübeli teknik adam, idmanın ikinci bölümünü ise sahanın yanındaki binanın balkonuna çıkarak geniş açıdan izledi. Jose sık sık notlar aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

3 YILDIZA ÖZEL İLGİ

Jose Mourinho, dünkü idman öncesinde ve sonrasında Edin Dzeko, Fred ve Jayden Oosterwolde'yle özel olarak ilgilendi. Sık sık üç yıldıza muhabbet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

ÇOCUKLAR SIKI ÇALIŞIYOR

Mourinho, dünkü antrenmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, açıklamasında, "Medya ve Fenerbahçe ailesi için açık antrenman. Çocuklar sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

İLK MAÇ 21.30'DA

Fenerbahçe'nin Lugano'yla oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. İlk maç 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da deplasmanda. Rövanş ise 30 Temmuz Salı günü 20.00'de.

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