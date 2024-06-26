FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan takıma sert uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi sona ermedi.

Fenerbahçe her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamlarken teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Bu ayrılığın ardından takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi.