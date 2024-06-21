Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri
Fenerbahçe'de sezonu 24 golle tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceği merak ediliyor. Yönetim son kararını Jose Mourinho'nun raporuna göre verecek. Öte yandan transfer teklifleri almaya devam eden Boşnak yıldız kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezonu 24 golle tamamlayan Edin Dzeko için ayrılık çanları çalıyor.
Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Edin Dzeko, kendisine gelen teklifleri geri çevirmeye başladı.
Tecrübeli golcünün gelecek sezonda da sarı-lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.
Edin'e Al-Hilal'den ve Hajduk Split'ten teklifler vardı.
38 yaşındaki tecrübeli golcünün 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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