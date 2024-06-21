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Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri

Fenerbahçe'de sezonu 24 golle tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceği merak ediliyor. Yönetim son kararını Jose Mourinho'nun raporuna göre verecek. Öte yandan transfer teklifleri almaya devam eden Boşnak yıldız kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:03
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Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sezona Jose Mourinho bombasıyla başladı.

Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı lacivertliler Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesiyle birlikte rotasını forvet hattına çevirdi.

Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri

Dünya yıldızlarıyla görüşme yapan Kanarya'da diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezonu 24 golle tamamlayan Edin Dzeko için ayrılık çanları çalıyor.

Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Edin Dzeko, kendisine gelen teklifleri geri çevirmeye başladı.

Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yapılan transfer teklifleri

Tecrübeli golcünün gelecek sezonda da sarı-lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.

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