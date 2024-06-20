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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İstanbul'a gelen ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde işbaşı yapan teknik direktör Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş bir uyarı geldi. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 19:46
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Süper Lig'de 2023/24 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Sarı-lacivertliler, Kartal'ın yerine dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda taraftarının önünde düzenlediği imza töreninde tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, çarşamba günü İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geçerek görevine başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Sportif Direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Jose Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Öte yandan Fenerbahçe'nin YouTube hesabından yapılan paylaşımda Portekizli çalıştırıcının futbolcuları uyardığı anlar dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Mourinho, "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."

Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim.

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