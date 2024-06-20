FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! "İdmana geç kalırsanız..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de İstanbul'a gelen ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde işbaşı yapan teknik direktör Jose Mourinho'dan öğrencilerine flaş bir uyarı geldi. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı, çarşamba günü İstanbul'a geldi.
Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geçerek görevine başladı.
Sportif Direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Jose Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin YouTube hesabından yapılan paylaşımda Portekizli çalıştırıcının futbolcuları uyardığı anlar dikkat çekti.
Mourinho, "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim.
Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim.
Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz.
Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam." ifadelerini kullandı.
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