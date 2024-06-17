Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geride kalan sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken ve transferin gözdesi haline gelen isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde olmuştu. Kanarya'nın futbolcunun ayrılık ihtimaline karşılık flaş bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe büyük bir imzayı gerçekleştirerek takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Bu anlaşmanın ardından Kanarya'da takıma transfer olacak isimler büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Fenerbahçe için İtalya'dan dün flaş bir iddia ortaya atıldı...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Napoli yerel basınından "calcionapoli24.it"in özel haberine göre; sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin tecrübeli sol beki Mario Rui'yi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Çizme medyası haberin içeriğinde şu bilgileri paylaştı: "Napoli'den ayrılacak isimler arasında Mario Rui de yer alıyor. Conte'nin planlarının bir parçası değil.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

JOSE MOURİNHO İSTİYOR

1991 doğumlu oyuncunun ülkesine dönme ihtimali de var. Benfica, S. Lizbon ve Porto ile adı anılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Ancak diğer senaryo ise göz ardı edilemez. Rui'yi isteyen bir diğer kulüp ise Fenerbahçe... Jose Mourinho, Rui gibi deneyimli bir beki kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

Fenerbahçe ile Napoli arasındaki ilişkiler mükemmel." Jayden'ın takımdan ayrılması halinde F.Bahçe, Rui'ye imza attıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!

İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ

İtalyan medyası, Fenerbahçe ile Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-jae transferlerinden dolayı ikili ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı ve bu transferin önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağının altını çizdi.

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