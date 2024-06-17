TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geride kalan sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken ve transferin gözdesi haline gelen isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde olmuştu. Kanarya'nın futbolcunun ayrılık ihtimaline karşılık flaş bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Napoli yerel basınından "calcionapoli24.it"in özel haberine göre; sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin tecrübeli sol beki Mario Rui'yi transfer etmek istiyor.
Çizme medyası haberin içeriğinde şu bilgileri paylaştı: "Napoli'den ayrılacak isimler arasında Mario Rui de yer alıyor. Conte'nin planlarının bir parçası değil.
JOSE MOURİNHO İSTİYOR
1991 doğumlu oyuncunun ülkesine dönme ihtimali de var. Benfica, S. Lizbon ve Porto ile adı anılıyor.
Ancak diğer senaryo ise göz ardı edilemez. Rui'yi isteyen bir diğer kulüp ise Fenerbahçe... Jose Mourinho, Rui gibi deneyimli bir beki kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe ile Napoli arasındaki ilişkiler mükemmel." Jayden'ın takımdan ayrılması halinde F.Bahçe, Rui'ye imza attıracak.
İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ
İtalyan medyası, Fenerbahçe ile Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-jae transferlerinden dolayı ikili ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı ve bu transferin önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağının altını çizdi.
Napoli'den brüt olarak 4 milyon euro kazanan Rui'ye Fenerbahçe'nin senelik 2.5 milyon euronun üzerinde bir teklif sunduğu da iddialar arasında...
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