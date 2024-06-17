Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi. Süper Lig'deki oyuncu havuzunu da yakından takip eden sarı lacivertliler, o ismi kadrosuna katmak için Joao Pedro ve Ryan Kent'i önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 12:32
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Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Yönetimin listesinde ise hem yurt içinden hem de yurt dışından adaylar bulunuyor.

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Avrupa'dan önemli yıldızlarla temas halinde olan Kanarya, Süper Lig'den de birçok futbolcuyu yakın takibe almıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerden sürpriz bir transfer harekatı geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Ayrıca sarı lacivertlilerin bu transfer için takas kozunu kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki o isim...

Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan için harekat başlattı.

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