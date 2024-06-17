Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi. Süper Lig'deki oyuncu havuzunu da yakından takip eden sarı lacivertliler, o ismi kadrosuna katmak için Joao Pedro ve Ryan Kent'i önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 12:32
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Avrupa'dan önemli yıldızlarla temas halinde olan Kanarya, Süper Lig'den de birçok futbolcuyu yakın takibe almıştı.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerden sürpriz bir transfer harekatı geldi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.
Ayrıca sarı lacivertlilerin bu transfer için takas kozunu kullandığı öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki o isim...
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan için harekat başlattı.
18 yaşındaki stoper için lacivert beyazlılar, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ise Kent ile Joao Pedro'yu önerdi.
Paşa, bu teklife ise henüz yanıt vermedi.
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