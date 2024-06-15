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Fenerbahçe'den sol bek takviyesi

Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon ortasında 23 yaşındaki sol bekin transferi için Karagümrük ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe, bu transferi resmi olarak bitirmeye hazırlanıyor. Levent Mercan, 4 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu sezon Kanarya'nın ilk transferi olacak Levent için resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den sol bek takviyesi
Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon ortasında 23 yaşındaki sol bekin transferi için Karagümrük ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe, bu transferi resmi olarak bitirmeye hazırlanıyor. Levent Mercan, 4 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu sezon Kanarya'nın ilk transferi olacak Levent için resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.
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