TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

ÖNEMLİ İSİMLER LİSTEDE 6 numara ve forvet bölgesi için çok önemli isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, yine Portekizli hocanın takviye istediği sol kanat için de flaş bir hamle yaptı.

LIGDE 7 GOL 4 ASİSTİ VAR Geçen sezon Ligue 1'de 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Terrier tüm kulvarlarda ise 36 karşılaşmada 9 gol atıp 6 asist yaptı.