TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer operasyonu şekilleniyor. Takımı hücumda hızlandıracak isimlerin transferini isteyen Portekizli hoca, Fransa Ligue 1'de forma giyen o ismi işaret etti. Transferde harekete geçen Mario Branco, oyuncu ve kulübüyle temasa geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Jose Mourinho'nun istediği takımı kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe şu anda 3 pozisyona yoğunlaşmış durumda.
Takvim'in aldığı bilgilere göre yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Martin Terrier için düğmeye bastı.
BRANCO TEMASA GEÇTİ
Transfer operasyonunun başındaki kişi olan sportif direktör Mario Branco'nun hem Fransız kulübü hem de 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirlendi.
ÖNEMLİ İSİMLER LİSTEDE
6 numara ve forvet bölgesi için çok önemli isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, yine Portekizli hocanın takviye istediği sol kanat için de flaş bir hamle yaptı.
LIGDE 7 GOL 4 ASİSTİ VAR
Geçen sezon Ligue 1'de 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Terrier tüm kulvarlarda ise 36 karşılaşmada 9 gol atıp 6 asist yaptı.
2026'ya kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir bütçe ayrıldığı da gelen haberler arasında.
FENER'E RAKİP OLMUŞTU
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Terrier'in adı çok sayıda kulüple anılıyor.
2020'de yılında Lyon'dan 12 milyon Euro karşılığında Rennes'e giden Fransız futbolcu 2 sezon önce Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymişti.
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