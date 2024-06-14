Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer operasyonu şekilleniyor. Takımı hücumda hızlandıracak isimlerin transferini isteyen Portekizli hoca, Fransa Ligue 1'de forma giyen o ismi işaret etti. Transferde harekete geçen Mario Branco, oyuncu ve kulübüyle temasa geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:28
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

Sarı-lacivertli ekip Portekizli teknik direktör ile yeni sezona hızlı girmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

Aynı zamanda Kanarya, uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırma hedefinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

Jose Mourinho'nun istediği takımı kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe şu anda 3 pozisyona yoğunlaşmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

Takvim'in aldığı bilgilere göre yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Martin Terrier için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

BRANCO TEMASA GEÇTİ

Transfer operasyonunun başındaki kişi olan sportif direktör Mario Branco'nun hem Fransız kulübü hem de 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

ÖNEMLİ İSİMLER LİSTEDE

6 numara ve forvet bölgesi için çok önemli isimlerle temas kuran sarı-lacivertliler, yine Portekizli hocanın takviye istediği sol kanat için de flaş bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

LIGDE 7 GOL 4 ASİSTİ VAR

Geçen sezon Ligue 1'de 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Terrier tüm kulvarlarda ise 36 karşılaşmada 9 gol atıp 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

2026'ya kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki futbolcunun transferi için önemli bir bütçe ayrıldığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

FENER'E RAKİP OLMUŞTU

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Terrier'in adı çok sayıda kulüple anılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol kanat! Transferi Branco bitiriyor

2020'de yılında Lyon'dan 12 milyon Euro karşılığında Rennes'e giden Fransız futbolcu 2 sezon önce Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymişti.

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