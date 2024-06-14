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Miguel Crespo Rayo Vallecano'ya veda etti! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'den Rayo Vallecano'ya kiralık giden Miguel Crespo, İspanyol ekibine veda etti ve Fenerbahçe'ye geri döndüğünü açıkladı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 20:23
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Miguel Crespo Rayo Vallecano'ya veda etti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin devre arasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, İspanya ekibine veda mesajı yayınladı.

Rayo Vallecano'da geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo şu paylaşımı yaptı:

"Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi!"

Rayo Vallecano'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli orta saha bu açıklamayla resmen Fenerbahçe'ye dönmüş oldu.

15 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano formasıyla 15 resmi maça çıkan Miguel Crespo bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

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