Miguel Crespo Rayo Vallecano'ya veda etti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin devre arasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo, İspanya ekibine veda mesajı yayınladı.
Rayo Vallecano'da geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Crespo şu paylaşımı yaptı:
"Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi!"
Rayo Vallecano'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli orta saha bu açıklamayla resmen Fenerbahçe'ye dönmüş oldu.
15 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano formasıyla 15 resmi maça çıkan Miguel Crespo bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
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Fue un honor representar a este gran club y vivir la experiencia de la mejor afición de España. 🙌 Muchas gracias a toda la gente que trabaja en el club y en especial a mis compañeros por todos los momentos vividos, fue un placer! ❤️ Mucha suerte @rayovallecano ⚡️ pic.twitter.com/j4k7NPkHTR— Miguel Crespo (@MC27_official) June 14, 2024