Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, ülkemizde beşiktaş formasıyla harikalar yaratan Anderson Talisca için oyuncuya şarta bağlı teklifte bulunacak. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla bu konuda görüşmesini gerçekleştirdi. İşte transferdeki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek gündeme damga vuran Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Sarı-lacivertli takım, 22 Haziran'da Portekizli hoca yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Oyuncuları görme fırsatı yakalayacak olan başarılı çalıştırıcı, kadro planlamasında son dokunuşları yapacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Sabah'ta yer alan haberde Szymanski'nin durumuna bağlı olarak forvet arkası arayışlarını da sürdüren Kanarya, Anderson Talisca için nabız yokladı ancak yıldız oyuncunun maaşı moralleri bozdu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Mourinho'nun yıllık ücreti kadar olan 12 milyon Euro'yu Suudi Arabistan'da kazanan Brezilyalı 10 numara, aynı rakamı isterse transfer gerçekleşmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

AL-NASSR KULÜBÜ SATIŞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Takımdaki maaş dengesini bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor.



TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Senelik ücret için 7 milyon Euro sınırı belirleyen yönetim, bu kararını futbolcu cephesine bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Bu arada Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservis bedelinde bir sorun yok.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

Takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak. Suudiler 7-8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeline sambacıyı bırakmaya hazır.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!

RONALDO İLE TAKIM ARKADAŞI

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 2021'den bu yana formasını giydiği Al-Nassr'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile birlikte oynuyor. Sambacı, geride kalan sezonda 25 maça çıkıp 25 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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