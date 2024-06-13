TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Talisca'ya şartlı teklif!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, ülkemizde beşiktaş formasıyla harikalar yaratan Anderson Talisca için oyuncuya şarta bağlı teklifte bulunacak. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla bu konuda görüşmesini gerçekleştirdi. İşte transferdeki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertli takım, 22 Haziran'da Portekizli hoca yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.
Sabah'ta yer alan haberde Szymanski'nin durumuna bağlı olarak forvet arkası arayışlarını da sürdüren Kanarya, Anderson Talisca için nabız yokladı ancak yıldız oyuncunun maaşı moralleri bozdu.
Mourinho'nun yıllık ücreti kadar olan 12 milyon Euro'yu Suudi Arabistan'da kazanan Brezilyalı 10 numara, aynı rakamı isterse transfer gerçekleşmeyecek.
AL-NASSR KULÜBÜ SATIŞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Takımdaki maaş dengesini bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor.
Senelik ücret için 7 milyon Euro sınırı belirleyen yönetim, bu kararını futbolcu cephesine bildirdi.
Bu arada Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservis bedelinde bir sorun yok.
Takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak. Suudiler 7-8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeline sambacıyı bırakmaya hazır.
RONALDO İLE TAKIM ARKADAŞI
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 2021'den bu yana formasını giydiği Al-Nassr'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile birlikte oynuyor. Sambacı, geride kalan sezonda 25 maça çıkıp 25 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
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