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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak kaydettiği gollerle Suudi Arabistan Ligi'nde büyük yankı uyandıran Aleksandar Mitrovic için devreye girdiği öğrenildi. Transferdeki Jose Mourinho detayı ise dikkat çekti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak

Transfer listesinde birçok dünya yıldızı bulunan Fenerbahçe yıldız golcü harekatına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, belki de en zor hedeflerinden biri olan Sırp golcü Alexandar Mitrovic için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak

Seçimin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli kulüp, sezonu son derece formda geçiren yıldız futbolcu için Suudi Arabistan kulübünün nabzını yokladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak

Mitrovic bu sezon Al Hilal'de 44 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak

29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 40 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

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