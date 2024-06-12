TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Mitrovic bombası! Yer yerinden oynayacak
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak kaydettiği gollerle Suudi Arabistan Ligi'nde büyük yankı uyandıran Aleksandar Mitrovic için devreye girdiği öğrenildi. Transferdeki Jose Mourinho detayı ise dikkat çekti...
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Mitrovic bu sezon Al Hilal'de 44 maçta forma giydi.
29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 40 gol kaydetti.
Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.
Ayrıca Mitrovic'in de Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı sızan bilgiler arasında.
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