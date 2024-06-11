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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Danimarkalı yıldız Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için randevu talebinde bulunduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, transfer çalışmalarına kaldığı yerden başlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Hedef bir an önce Jose Mourinho'nun istediği isimleri takıma kazandırmak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Portekizli teknik adamın listesi doğrultusunda harekete geçilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Jose'nin önceliği savunma ve orta sahaya verdiği ve 6 numara için listenin ilk sırasına Tottenham'dan eski öğrencisi Pierre-Emile Hojbjerg olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

İLK RESMİ ADIM ATILACAK

Sarı-lacivertli yönetim, Tottenham ve Danimarkalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçip randevu talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Taraflar bu hafta sonu İngiltere'de bir araya gelecek ve transfer için ilk resmi adım atılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Ada ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 8 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

Tottenham ise İtalyan ekibi Napoli'nin de talip olduğu Viking için 14 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!

28 yaşındaki oyuncu ana mevkisi olan ön libero dışında merkez orta saha olarak görev alabiliyor.

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