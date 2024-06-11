FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Hojbjerg için randevu talep edildi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Danimarkalı yıldız Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için randevu talebinde bulunduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Jose'nin önceliği savunma ve orta sahaya verdiği ve 6 numara için listenin ilk sırasına Tottenham'dan eski öğrencisi Pierre-Emile Hojbjerg olduğu öğrenildi.
İLK RESMİ ADIM ATILACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Tottenham ve Danimarkalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçip randevu talep etti.
Taraflar bu hafta sonu İngiltere'de bir araya gelecek ve transfer için ilk resmi adım atılacak.
Ada ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 8 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.
Tottenham ise İtalyan ekibi Napoli'nin de talip olduğu Viking için 14 milyon euro istiyor.
28 yaşındaki oyuncu ana mevkisi olan ön libero dışında merkez orta saha olarak görev alabiliyor.
Çok yönlü olarak sahada görev alabilen futbolcuyla ilgili gelişmeler Fenerbahçe camiası tarafından merakla takip ediliyor.
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