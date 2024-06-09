Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer konusunda geleceğin yıldızı olarak gösterilen ismin peşine düştü. Bu transferde Portekizli hocanın oyuncuyla bizzat görüşeceği iddia edildi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 10:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Sarı lacivertliler yeni sezonda çok güçlü bir kadro kurmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Yönetim geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Bu doğrultuda kurmaylar, transferde ince eleyip sık dokuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Fenerbahçe'nin sezon öncesi temel hedefi transferde nokta atışı yapmak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Kanarya'nın transfer gündemine dair ise sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Sarı lacivertlilerin çok sürpriz bir ismin peşinde olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

İşte o yıldız...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Nusa ile ilgilendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Kanarya'nın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Belçika ekibiyle temasa geçip teklifini ileteceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Brugge formasıyla 46 maçta 2211 dakika sahada kalan Norveçli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

İhtiyaç duyulması halinde 10 numara ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen genç oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

SICAK BAKIYOR

Norveç Milli Takımı ile de 6 maça çıkan yıldız futbolcu ülkesi adına 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Yıldız futbolcunun Portekizli teknik adam Jose Mourinho faktöründen dolayı Sarı-Lacivertli takıma sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

G.Saray transfer bombalarını patlatacak!
Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
FETÖ kampında 'suikast' korkusu! 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları ve CIA'nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım! İşte bonservisi
Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ |
G.Saray transfer bombalarını patlatacak!
AYT SAYISAL KAÇ NET KAÇ PUAN 2024? | YKS sayısal puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?
YDT 2024 PUAN HESAPLAMA
YDT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı... Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı... 10:56
Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız... Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız... 10:46
Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi! Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi! 10:45
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ | FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ | 10:19
Buruk o futbolcunun üzerine titiriyor! Buruk o futbolcunun üzerine titiriyor! 09:36
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Haziran bugün kimin maçı var? 08:15
Daha Eski
Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak 01:31
Dev yüzleşme Dev yüzleşme 01:30
Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde 00:35
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
Ulaş’la devam Ulaş’la devam 23:48