FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer konusunda geleceğin yıldızı olarak gösterilen ismin peşine düştü. Bu transferde Portekizli hocanın oyuncuyla bizzat görüşeceği iddia edildi. FB SPOR HABERLERİ
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Bu doğrultuda kurmaylar, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe'nin sezon öncesi temel hedefi transferde nokta atışı yapmak.
Kanarya'nın transfer gündemine dair ise sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin çok sürpriz bir ismin peşinde olduğu belirtildi.
İşte o yıldız...
Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Nusa ile ilgilendiği öğrenildi.
Kanarya'nın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Belçika ekibiyle temasa geçip teklifini ileteceği ifade edildi.
46 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Brugge formasıyla 46 maçta 2211 dakika sahada kalan Norveçli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
İhtiyaç duyulması halinde 10 numara ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen genç oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.
SICAK BAKIYOR
Norveç Milli Takımı ile de 6 maça çıkan yıldız futbolcu ülkesi adına 1 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun Portekizli teknik adam Jose Mourinho faktöründen dolayı Sarı-Lacivertli takıma sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
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