FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...

Kanarya'nın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Belçika ekibiyle temasa geçip teklifini ileteceği ifade edildi.

İhtiyaç duyulması halinde 10 numara ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen genç oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.