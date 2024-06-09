FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takım analizi için Samandıra'dan çıkmıyor. Portekizli hocanın Mario Branco'ya verdiği ilk rapor, "Bu takım çok yavaş, ön tarafa hızlı oyuncular lazım" şeklinde oldu. Sarı-lacivertlilerde bu gelişme sonrası Portekizli hocanın listesinde ilk olarak 15 yaşında keşfettiği Manchester United'ın yıldızı geldi. İşte transfere dair son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER
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Portekizli teknik adam özellikle hücum anlamında birçok ismin adını yönetime sundu.
Mourinho'nun özellikle hızlı oyuncu talebi ise dikkat çekti.
Ofansif anlamda topu ayağında tutan oyuncudan çok direkt kaleye giden oyuncular isteyen Jose Mourinho listenin ilk sırasında sürpriz bir ismin adını verdi.
Buna göre yönetim seçimi kazandığı takdirde ilk olarak Branco yönetiminde İngiltere'ye gidecek.
MOURINHO'NUN TALEBİ: GREENWOOD
İtalyan sitesi mondocalcionews'te yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Fenerbahçe oyuncu için ilgi kağıtı gönderdi.
Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.
MOURINHO - GREENWOOD'UN İLGİNÇ HİKAYESİ!
2018 yılında Portekizli teknik adam kulübün sezon öncesi Amerika turu için o zamanlar 16 yaşında olan oyuncuyu seçmişti.
United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, Mourinho'nun henüz 15 yaşındayken Greenwood'u geleceğin A takım yıldızı olarak tanımladığını anlattı
Mourinho'nun 2016-2018 yılları arasında United'ın teknik direktörü olduğu dönemde United akademisinde çalışan Butt , şunları söyledi.
"'O, ' Greenwood'lu bu adam kim ?' diye sordu. Mason 15 yaşındaydı ve tanışmaları böyle başladı.
GREENWOOD GEÇEN SEZON NE YAPTI?
22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Getafe'de kiralık forma giydi.Yıldız isim tüm kulvarlarda 36 maça çıkarken, 10 gol, 6 asist üretti.
Greenwood'un güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
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