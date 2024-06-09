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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, takım analizi için Samandıra'dan çıkmıyor. Portekizli hocanın Mario Branco'ya verdiği ilk rapor, "Bu takım çok yavaş, ön tarafa hızlı oyuncular lazım" şeklinde oldu. Sarı-lacivertlilerde bu gelişme sonrası Portekizli hocanın listesinde ilk olarak 15 yaşında keşfettiği Manchester United'ın yıldızı geldi. İşte transfere dair son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 12:00
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MEHMET CEM ÇAKIR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara tam gaz devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Portekizli teknik adam özellikle hücum anlamında birçok ismin adını yönetime sundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Mourinho'nun özellikle hızlı oyuncu talebi ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Ofansif anlamda topu ayağında tutan oyuncudan çok direkt kaleye giden oyuncular isteyen Jose Mourinho listenin ilk sırasında sürpriz bir ismin adını verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Buna göre yönetim seçimi kazandığı takdirde ilk olarak Branco yönetiminde İngiltere'ye gidecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

MOURINHO'NUN TALEBİ: GREENWOOD

İtalyan sitesi mondocalcionews'te yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Fenerbahçe oyuncu için ilgi kağıtı gönderdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

MOURINHO - GREENWOOD'UN İLGİNÇ HİKAYESİ!
2018 yılında Portekizli teknik adam kulübün sezon öncesi Amerika turu için o zamanlar 16 yaşında olan oyuncuyu seçmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, Mourinho'nun henüz 15 yaşındayken Greenwood'u geleceğin A takım yıldızı olarak tanımladığını anlattı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Mourinho'nun 2016-2018 yılları arasında United'ın teknik direktörü olduğu dönemde United akademisinde çalışan Butt , şunları söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

"'O, ' Greenwood'lu bu adam kim ?' diye sordu. Mason 15 yaşındaydı ve tanışmaları böyle başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

GREENWOOD GEÇEN SEZON NE YAPTI?

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Getafe'de kiralık forma giydi.Yıldız isim tüm kulvarlarda 36 maça çıkarken, 10 gol, 6 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

Greenwood'un güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho keşfetmişti! İtalyanlar transferi doğruladı

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