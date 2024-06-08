TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek
Son dakika spor haberi: Yeni sezona büyük hedeflerle girmeyi planlayan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden yönetim, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı. Nokta atışı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kanarya, gözünü Fransız devi PSG'ye çevirdi. Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, 65 milyon euro'luk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:16
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MENDES İŞİ BİTİRECEK
Jose Mourinho, vatandaşı olan genç golcüye onay verdi. Fenerbahçe yönetimi bu hafta sonu yapılacak olan seçimi kazanması halinde pazartesi günü düğmeye basacak.
PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique tarafından as kadroda düşünülmeyen Ramos için, Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak.
Gonçalo da düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak bakıyor.
14 GOLLÜK KATKI
Benfica'dan PSG'ye gelen Gonçalo Ramos, Fransız ekibiyle geçen sezon Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Coupe de France ve Trophee des Champions da 40 maça çıktı.
1877 dakika sahada kalan Portekizli, 14 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
ANLAŞMAYA UYULDU
Başkan Ali Koç, Jorge Mendes'le yaptığı görüşmede "senin oyuncularından sadece 1 tane alırım" dediğini açıklamıştı.
O ismin Gonçalo Ramos olduğu öğrenildi. Mendes, kiralık olarak 22 yaşındaki vatandaşını sarı-lacivertlilere getirecek.
Ramos, A Milli Takımı'mızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası gruplarındaki rakibi Portekiz'in kadrosunda yer alıyor.
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