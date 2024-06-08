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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

Son dakika spor haberi: Yeni sezona büyük hedeflerle girmeyi planlayan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden yönetim, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı. Nokta atışı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kanarya, gözünü Fransız devi PSG'ye çevirdi. Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, 65 milyon euro'luk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:16
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya rüya bir takım kurmak için kolları sıvadı...

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

Birçok dünya yıldızıyla görüşen sarı-lacivertlilerin listesine son eklenen isim ise; PSG'nin Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos oldu...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralanan ve devre arasında tam 65 milyon euro ödenerek bonservisi alınan 22 yaşındaki golcü, Jose Mourinho'nun da menajeri olan Jorge Mendes tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

MENDES İŞİ BİTİRECEK
Jose Mourinho, vatandaşı olan genç golcüye onay verdi. Fenerbahçe yönetimi bu hafta sonu yapılacak olan seçimi kazanması halinde pazartesi günü düğmeye basacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique tarafından as kadroda düşünülmeyen Ramos için, Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

Gonçalo da düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

14 GOLLÜK KATKI
Benfica'dan PSG'ye gelen Gonçalo Ramos, Fransız ekibiyle geçen sezon Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Coupe de France ve Trophee des Champions da 40 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

1877 dakika sahada kalan Portekizli, 14 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

ANLAŞMAYA UYULDU
Başkan Ali Koç, Jorge Mendes'le yaptığı görüşmede "senin oyuncularından sadece 1 tane alırım" dediğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

O ismin Gonçalo Ramos olduğu öğrenildi. Mendes, kiralık olarak 22 yaşındaki vatandaşını sarı-lacivertlilere getirecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin golcüsü PSG'den! Mourinho'nun menajeri getirecek

Ramos, A Milli Takımı'mızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası gruplarındaki rakibi Portekiz'in kadrosunda yer alıyor.

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