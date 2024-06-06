İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda rekor puan toplamasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran İsmail Kartal ile yollar ayrılarak göreve dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho getirildi. Sarı-lacivertlilere veda eden İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu. Yeni takımıyla 1 yıllık anlaşma sağladığı ifade edilen deneyimli hocanın ilk transferini de Fenerbahçe'den yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte o isim ve gündem yaratan gelişmelerin detayları...
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Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde geride kalan sezonda 58 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 44'ünü kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 2.40 puan ortalaması yakaladı.
Süper Lig'de 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı.
İSMAİL KARTAL'IN YERİNE MOURINHO GELDİ
İsmail Kartal'ın yerine bir süredir teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.
YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN!
Sabah'ta yer alan habere göre; Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ekibi ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Kartal'ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
RADE KRUNIC'İ YANINA ALIYOR!
Başarılı çalıştırıcının, sarı lacivertlilere ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Rade Krunic'e ayrılık konusunda kolaylık sağlanacak.
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