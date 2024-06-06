Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda rekor puan toplamasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran İsmail Kartal ile yollar ayrılarak göreve dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho getirildi. Sarı-lacivertlilere veda eden İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu. Yeni takımıyla 1 yıllık anlaşma sağladığı ifade edilen deneyimli hocanın ilk transferini de Fenerbahçe'den yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte o isim ve gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 18:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'de bu 99 puan toplayarak tarihe geçen ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle yolların ayrıldığı Kartal'ın yeni adresi belli oldu.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Tecrübeli teknik adamın, yeni takımıyla 1 yıllığına anlaştığı ifade edildi. Bununla birlikte İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den transfer yapacağı da öne sürüldü

İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde geride kalan sezonda 58 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 44'ünü kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 2.40 puan ortalaması yakaladı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Süper Lig'de 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde ise çeyrek final oynadı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

İSMAİL KARTAL'IN YERİNE MOURINHO GELDİ
İsmail Kartal'ın yerine bir süredir teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN!
Sabah'ta yer alan habere göre; Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ekibi ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Kartal'ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

RADE KRUNIC'İ YANINA ALIYOR!
Başarılı çalıştırıcının, sarı lacivertlilere ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İlk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Rade Krunic'e ayrılık konusunda kolaylık sağlanacak.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...
İmzalar atılıyor! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den önemli açıklamalar
Ve yılın transfer bombası patlıyor! F.Bahçe'ye imza atıyor
İtalyanlar açıkladı! Arnautovic...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!
Sterling cephesinden açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 18:43
İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den 18:37
F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi! F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi! 18:21
Sterling cephesinden açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? 18:07
Ve yılın transfer bombası patlıyor! F.Bahçe'ye imza atıyor Ve yılın transfer bombası patlıyor! F.Bahçe'ye imza atıyor 17:54
Mehmet Büyükekşi lansmanda konuştu! Mehmet Büyükekşi lansmanda konuştu! 17:03
Daha Eski
Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Polonya ile eşleşti! Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Polonya ile eşleşti! 16:24
Premier Lig'den VAR kararı! Premier Lig'den VAR kararı! 16:16
Cimbom'da Yusuf Demir gelişmesi! Cimbom'da Yusuf Demir gelişmesi! 15:51
İtalyanlar açıkladı! Arnautovic... İtalyanlar açıkladı! Arnautovic... 15:40
İşte EURO 2024 Türkiye'nin gruptan çıkma oranı! İşte EURO 2024 Türkiye'nin gruptan çıkma oranı! 15:13
Filenin Efeleri Polonya'ya kaybetti! Filenin Efeleri Polonya'ya kaybetti! 15:05