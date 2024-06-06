Haberler Fenerbahçe Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Yeni sezona oldukça iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızları listesinde bulunduruyor. Transfer için yoğun bir mesai harcayan sarı-lacivertlilerin gündemine son giren isim İngiliz yıldız Sterling oldu. Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği öne sürülen 29 yaşındaki oyuncunun temsilcilerinden Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 18:08
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Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Transferde Fenerbahçe ile adı anılan Raheem Sterling ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezona büyük umutlarla hazırlanıyor.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Dünyaca ünlü hocayla 2 yıllık sözleşme imzalayan Kanarya, yaz transfer sezonu için düğmeye bastı.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Önemli yıldızları listesine alan kurmaylar, hedefteki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Nokta atışı takviyeler planlayan Fenerbahçe'nin gündemine son olarak İngiliz yıldız Sterling girdi.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

STERLING CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sterling hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

BİR TEMAS KURULMADI!
Romano, Sterling cephesinin Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadığını belirtirken futbolcunun da sarı-lacivertlilere ilgisinin olmadığının altını çizdi.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Romano haberinde ayrıca Sterling'in şu anda Türkiye'de futbol oynamayı istemediğini de ifade etti.

Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Raheem Sterling geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik katkıyla oynadı.

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