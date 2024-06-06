Sterling cephesinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Son dakika spor haberi: Yeni sezona oldukça iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızları listesinde bulunduruyor. Transfer için yoğun bir mesai harcayan sarı-lacivertlilerin gündemine son giren isim İngiliz yıldız Sterling oldu. Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği öne sürülen 29 yaşındaki oyuncunun temsilcilerinden Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Önemli yıldızları listesine alan kurmaylar, hedefteki isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı.
Nokta atışı takviyeler planlayan Fenerbahçe'nin gündemine son olarak İngiliz yıldız Sterling girdi.
STERLING CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sterling hakkında flaş bir iddiada bulundu.
BİR TEMAS KURULMADI!
Romano, Sterling cephesinin Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadığını belirtirken futbolcunun da sarı-lacivertlilere ilgisinin olmadığının altını çizdi.
Romano haberinde ayrıca Sterling'in şu anda Türkiye'de futbol oynamayı istemediğini de ifade etti.
Raheem Sterling geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik katkıyla oynadı.
Yıldız futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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