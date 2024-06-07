Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

Liglerde sezon sona ererken transfer ateşi yanmaya başladı. Ezeli rakipler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna katacakları isimler büyük merak konusu haline gelirken iki takımdan da flaş bir hamle geldi. İstanbul devlerinin, Juventus'tan o yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

Trendyol Süper Lig'in bitmesiyle beraber yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

Sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan ve ön elemeleri geçerse önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, transfer listesini bu ölçüde şekillendiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

99 puan toplamasına rağmen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise teknik direktörlüğe Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirerek önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşayarak şeytanın bacağını kırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içerisine giren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer yarışında bir kez daha karşı karşıya geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

aspor.com.tr'nin, Calciomercato'dan derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Filip Kostic'in peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

Bologna ile harika bir sezon geçiren ve Juventus'ta Massimiliano Allegri'nin görevinden ayrılmasından sonra siyah-beyazlıların teknik direktörlüğüne geçen Thiago Motta'nın yeni sezonda Sırp futbolcuyu kadroda düşünmediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

Öte yandan haberde daha önce Suudi Arabistan'dan da teklifler alan fakat Juventus'ta kalıp Allegri ile devam etmek isteyen Kostic'in Allegri ayrıldıktan sonra bu planın tamamen değiştiği de belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

Siyah-beyazlılar, Filip Kostic transferinden 10 milyon euro bonservis bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus ile 33 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor
Mourinho'dan Lewandowski açıklaması!
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 15:42
Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor 15:42
Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman? 15:41
Türkiye - Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye - Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman? 15:27
Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam 15:22
Pendikspor'dan İbrahim Üzülmez kararı Pendikspor'dan İbrahim Üzülmez kararı 15:14
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! 15:12
Olympiakos'tan Ataman'a sert tepki Olympiakos'tan Ataman'a sert tepki 15:08
Amedspor'da Ersun Yanal dönemi Amedspor'da Ersun Yanal dönemi 15:05
Ronaldo'nun gözü o rekorlarda! Ronaldo'nun gözü o rekorlarda! 14:59
Mourinho'dan Lewandowski açıklaması! Mourinho'dan Lewandowski açıklaması! 13:58
Etnospor'da Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi Etnospor'da Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi 13:52