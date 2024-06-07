TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için birbirine düşecek!
Liglerde sezon sona ererken transfer ateşi yanmaya başladı. Ezeli rakipler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna katacakları isimler büyük merak konusu haline gelirken iki takımdan da flaş bir hamle geldi. İstanbul devlerinin, Juventus'tan o yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içerisine giren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer yarışında bir kez daha karşı karşıya geliyor.
aspor.com.tr'nin, Calciomercato'dan derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Filip Kostic'in peşine düştü.
Bologna ile harika bir sezon geçiren ve Juventus'ta Massimiliano Allegri'nin görevinden ayrılmasından sonra siyah-beyazlıların teknik direktörlüğüne geçen Thiago Motta'nın yeni sezonda Sırp futbolcuyu kadroda düşünmediği aktarıldı.
Öte yandan haberde daha önce Suudi Arabistan'dan da teklifler alan fakat Juventus'ta kalıp Allegri ile devam etmek isteyen Kostic'in Allegri ayrıldıktan sonra bu planın tamamen değiştiği de belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Filip Kostic transferinden 10 milyon euro bonservis bekliyor.
31 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus ile 33 maça çıktı.
Sırp futbolcu bu karşılaşmalarda takımı adına gol atamazken 4 asist üretti.
Juventus ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Kostic'in piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.
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