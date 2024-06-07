Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesi favorisini açıkladı. Portekizli hoca turnuvada 3 ülkeye dikkat çekti. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 10:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

Futbolseverler, EURO 2024'ü beklerken takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Takımımızın da yer alacağı turnuvada sergilenecek performanslar merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

Turnuvadaki takımları mercek altına alan Mourinho, sürpriz olarak gördüğü ekipleri de sıraladı.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

"KANE İLE BİR KUPA KAZANACAKTIM AMA..."

Harry Kane'in oyununa değinen Portekizli çalıştırıcı, "Kane, Tottenham ve İngiltere için goller attı. Bayern Münih için de goller atacağından hiç şüphem yoktu.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

Harry sahanın her yerinden gol atan ama bencil olmayan, harika, komple bir oyuncu. Asist yapıyor, derine iniyor, oyun kuruyor, pres ve savunma yapıyor. Eksik olan tek şey kupa kazanması.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

Tottenham'da benim oyuncumdu ve onunla bir kupa kazanacaktım ama finalden altı gün önce gönderildim." dedi.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

"PORTEKİZ KUPAYI KAZANABİLİR"

Portekiz'in organizasyonu kazanabilecek seviyede olduğunu dile getiren Mourinho, "Bundan önceki jenerasyonlara saygısızlık etmek istemem ama kadro derinliği ve kalite açısından muhtemelen şimdiye kadar olan en iyi durumdayız.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

Portekiz kupayı kazanabilir. Bu öz güven ve herkesi yenebileceklerine dair inançla ilgili. Portekiz'in en iyi takım olduğunu söylemek istemiyorum ama İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya daha iyi değil." şeklinde konuştu.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

"İTALYA YA DA BELÇİKA SÜRPRİZ OLUR"

"Eğer bir sürpriz olursa şaşıracağım" diyen 61 yaşındaki hoca, "Fransa ve Almanya, her zaman iyidir. Portekiz ve İngiltere her zamankinden daha iyi.

Jose Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı!

İspanya konusunda emin değilim ama oynadıkları futbol ve sahip oldukları oyuncular çok kaliteli. İtalya ya da Belçika sürpriz olur." ifadelerini kullandı.

Batshuayi G.Saray'a transfer olacak mı? Buruk açıkladı
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
DİĞER
Kolpa’nın solisti Barış Yurtcu anlattı: Aşırı negatif yorumlar aldım “Sen aradan çık, çirkinsin” diyorlardı!
FETÖ'de 'MÖZ' cuntası! 'Kadim Abiler' operasyonunda Gülen'in dostuna 'ölümlü' veliahtına 'tecavüzlü' tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Özbek'ten Erden Timur açıklaması!
Buruk'tan basın toplantısında flaş Icardi açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."
F.Bahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..." Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..." 11:40
Özbek'ten Erden Timur açıklaması! Özbek'ten Erden Timur açıklaması! 11:31
Buruk'tan basın toplantısında flaş Icardi açıklaması! Buruk'tan basın toplantısında flaş Icardi açıklaması! 11:30
Muriqi İstanbul'a geri dönüyor! Muriqi İstanbul'a geri dönüyor! 11:07
Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! Mourinho EURO 2024 favorisini açıkladı! 10:37
F.Bahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede F.Bahçe'den Lewandowski operasyonu! Mourinho bizzat devrede 10:25
Daha Eski
Efeler'in rakibi İran! Efeler'in rakibi İran! 10:16
Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden! Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden! 10:10
Yıldırım'dan Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor" Yıldırım'dan Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor" 10:01
Belçika - Lüksemburg maçı ne zaman? Belçika - Lüksemburg maçı ne zaman? 09:55
Danimarka - Norveç maçı ne zaman? Danimarka - Norveç maçı ne zaman? 09:40
Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman? Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman? 09:36