FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

"Lafı dolandırmayalım. O parayı seviyor. Fenerbahçe'den 2 yıl boyunca 21 milyon Euro alacak, yani en yüksek, en yüksek, en yüksek paradan başka bir yere gitmiyor. Roma ve Fenerbahçe ile imzaladığı anlaşmalara bir bakın. Tüm saygımla söylüyorum, ikisi de Şampiyonlar Ligi'ne de Avrupa Ligi'ne de yaklaşamıyorlar."