Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımın başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek büyük yankı uyandırdı. Eski İngiliz futbolcu Stan Collymore, yazdığı köşe yazısında Portekizli çalıştırıcıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 11:41
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Sarı-lacivertliler, son olarak Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftarın formasını ve atkısını Ali Koç ve Jose Mourinho imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Daha sonra Ali Koç ile Portekizli teknik direktör yerlerine geçerek sözleşmeyi imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

"SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM"

Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi son günlerin en çok konuşulan spor olaylarından biri olurken, İngiliz basınında deneyimli çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alındı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

Kariyerinde Liverpool, Aston Villa, Leicester City ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giymiş olan İngiliz eski futbolcu Stan Collymore, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

İşte Collymore'un Caught Offside'daki köşesinde yazdığı o yazı...

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

"Jose Mourinho çok zeki. Teknik direktörlük yetenekleri azalınca çok konuşmaya başladı. 'The Special One' (Özel Biri) olduğunu biliyoruz ancak o zamanlar büyük kulüplerle büyük kupalar kazanıyordu."

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

"Lafı dolandırmayalım. O parayı seviyor. Fenerbahçe'den 2 yıl boyunca 21 milyon Euro alacak, yani en yüksek, en yüksek, en yüksek paradan başka bir yere gitmiyor. Roma ve Fenerbahçe ile imzaladığı anlaşmalara bir bakın. Tüm saygımla söylüyorum, ikisi de Şampiyonlar Ligi'ne de Avrupa Ligi'ne de yaklaşamıyorlar."

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

"Eğer bir başkansanız ve Mourinho'nun Sky Sports'ta veya Avrupa'daki herhangi bir televizyon kanalında ne kadar harika olduğunu anlattığını görürseniz, 'Harika. Onu alacağız' dersiniz ve taraftarlar sokağı doldurur.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

"Onu yargılamanın yolu, kulübünüzden ayrıldığında ve bence Manchester United ve Tottenham'ı çok daha kötü bir durumda bıraktığında olur. Şimdi onun United konusunda haklı olduğunu söylüyorlar ama Mourinho, Tottenham'da hiçbir şey yapmadı. Futbolu sıkıcıydı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."

"Fenerbahçe taraftarları, hepiniz çok neşeli ve heyecanlısınız ama bakalım iki yıl sonra Jose Mourinho'nun formasını salladığı ve rozetini öptüğü zamanki düşünceleriniz ve anılarınız aynı olacak mı?"

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