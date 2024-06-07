FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya şok sözler! "Hepiniz neşeli ve heyecanlısınız ama..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımın başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek büyük yankı uyandırdı. Eski İngiliz futbolcu Stan Collymore, yazdığı köşe yazısında Portekizli çalıştırıcıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Konuşmaların ardından kürsüye çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftarın formasını ve atkısını Ali Koç ve Jose Mourinho imzaladı.
Daha sonra Ali Koç ile Portekizli teknik direktör yerlerine geçerek sözleşmeyi imzaladı.
"SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM"
Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim.
Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor.
Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.
Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim.
Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim.
Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe.
Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi son günlerin en çok konuşulan spor olaylarından biri olurken, İngiliz basınında deneyimli çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alındı.
Kariyerinde Liverpool, Aston Villa, Leicester City ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giymiş olan İngiliz eski futbolcu Stan Collymore, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Collymore'un Caught Offside'daki köşesinde yazdığı o yazı...
"Jose Mourinho çok zeki. Teknik direktörlük yetenekleri azalınca çok konuşmaya başladı. 'The Special One' (Özel Biri) olduğunu biliyoruz ancak o zamanlar büyük kulüplerle büyük kupalar kazanıyordu."
"Lafı dolandırmayalım. O parayı seviyor. Fenerbahçe'den 2 yıl boyunca 21 milyon Euro alacak, yani en yüksek, en yüksek, en yüksek paradan başka bir yere gitmiyor. Roma ve Fenerbahçe ile imzaladığı anlaşmalara bir bakın. Tüm saygımla söylüyorum, ikisi de Şampiyonlar Ligi'ne de Avrupa Ligi'ne de yaklaşamıyorlar."
"Eğer bir başkansanız ve Mourinho'nun Sky Sports'ta veya Avrupa'daki herhangi bir televizyon kanalında ne kadar harika olduğunu anlattığını görürseniz, 'Harika. Onu alacağız' dersiniz ve taraftarlar sokağı doldurur.
"Onu yargılamanın yolu, kulübünüzden ayrıldığında ve bence Manchester United ve Tottenham'ı çok daha kötü bir durumda bıraktığında olur. Şimdi onun United konusunda haklı olduğunu söylüyorlar ama Mourinho, Tottenham'da hiçbir şey yapmadı. Futbolu sıkıcıydı.
"Fenerbahçe taraftarları, hepiniz çok neşeli ve heyecanlısınız ama bakalım iki yıl sonra Jose Mourinho'nun formasını salladığı ve rozetini öptüğü zamanki düşünceleriniz ve anılarınız aynı olacak mı?"
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