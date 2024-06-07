FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! "Mourinho isterse o da kalır"

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerdeki seçim öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Yıldırım, önemli mesajlar verdi. İşte o röportaj...

SAYIN ALİ KOÇ ENKAZ BIRAKTIĞINIZI SÖYLÜYOR. SİZ BİR ENKAZ MI BIRAKTINIZ AZİZ BEY?

Enkaz bırakmadım… Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma 330 milyon dolar. Hani 600 milyon borç vardı. Anlaşmayı da geç yaptıkları için herkes 5.30 kurdan yaptığı için anlaşmayı onların ki biraz daha yüksek kaldı ve geç kalmalarından dolayı zarar ettiler. 330 milyon dolara yaptıkları bedel, bugünkü döviz kuruna döndüğü zaman 110 milyon dolara geliyor. Demek ki borç bu kadar. 600'ler filan yok. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Peki mal varlığı ne kadar? Onu hiç söylemiyorlar. Ben ilk başkanlığa geldiğimde Fenerbahçe'nin bir metre kare toprağı yoktu. Borcun yanında malı söyleyin ondan sonra kalan borçtur. Sırf bununla insanları kandırıyorlar. Öyle bir borç yok. 2018'de bırakıp gitmedim, aday oldum ama seçilemedim. Borç o kadar çok olsa aday olmazdım. Seçimde '150 milyon siz verin, 150 milyon ben vereyim beraber yönetim yapalım borcu kapatalım' dedim. 600 milyon olsa borç kapansın demezdim. Verin geriye 300 milyon kalsın derdim. 6 yılda ne yaptılar. Bir şampiyonluk var mı! Bir tek Türkiye kupası aldılar. "Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" diyorsan, Fenerbahçe'yi de çok seviyorsan aday olmazdın. Ne değişti de aday oldun?

SAYIN BAŞKAN, UZUN BİR ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYORSUNUZ VE TARAFTARIN HâLâ BÜYÜK BİR İLGİSİ VAR. 12. ADAM SİZDEN ŞAMPİYONLUK BEKLEDİĞİNİ 'AZİZ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON' TEZAHÜRATLARIYLA ORTAYA KOYUYOR. SİZ FENERBAHÇE TARAFTARINA NE VADEDİYORSUNUZ?

Onlara her zaman saygı duyduk. 3 Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklarda her zaman arkamızda oldular. 2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyon olduk. Denizli'de hazin bir şekilde kaybettik. O zaman da arkamızda durdular. 2018 yılında dışarıdaki mihraklar 'forma almayın', 'stada gitmeyin' deyince tribünlerde bazı olumsuz hareketler oldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3 penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyonduk ama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yıl bu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldır şampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığa ve aday olmayacaklarını açıklamalarına rağmen gelip aday olmaları üzücüdür. Camiaya saygılılarsa aday olmamaları gerekirdi. Yanlış yönetimi gördüğümüz, taşları yerine oturmak, Fenerbahçe'nin itibarını korumak, emaneti yeniden istemek için kongre üyelerine seslendik.

ALİ KOÇ, ŞEKİP MOSTUROĞLU'NU PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLADI VE BAŞKAN OLURSA ÇALIŞMAYACAĞINI SÖYLEDİ. YORUMUNUZ NEDİR?

Her zaman konuşmalarında 'demokrasi' diyorlar. Şekip bey de Divan Başkanlığı'na oy çoğunluğu ile seçildi. Ama ona göre Şekip bey benim lehime çalışıyor. Kulüp, kongre üyelerine kapanmış. Bizim dönemimizde kongre üyeleri kulübe girip herkesle görüşebiliyordu. Bilgi alabiliyordu. Onlar da şimdi kendilerine muhattap bulamadıkları için gidip Şekip beyle görüşüp dertlerini anlatıyorlar. Şekip beyin insanları bize yönlendirme gibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişinde TFF'de görev yapmış. Fenerbahçe için hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsa adaylıktan çekilsin. Şekip bey devam edecek. Anlaşamıyorsanız oturup konuşacaksınız. O da seçimle gelmiş. 'Ben onunla çalışmam' demek olmaz. O zaman demokrasi ne olacak?

KONGRE ÖNCESİ MESAJINIZ NEDİR?

Kongre üyelerini, Şekip Mosturoğlu'nu seçim günü de başkanlığa seçmeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nin değeridir. Yüksek Divan Kurulu'na da yüksek oyla seçilmiş bir arkadaşımız. Bundan sonra Fenerbahçe yüksek divan kurulu başkanlarının kongreyi yönetmesi gerekir. Seçimde gerginlik olmaz, olmaması gerek. Fenerbahçe'ye yakışan olsun. Bizden bir şey olmaz. Gerginliği çıkartacak onlardır. Yurt dışındaki üyelerin nüfus kağıtlarını istediklerini bana Frankfurt'ta anlattılar. Bunların olmaması gerek. Kongre üyelerinin sağlıklı oy atması sağlanmalı. konuşmalarda birbirimizi kırmamamız gerek.

TARAFTAR HER ZAMAN TRANSFERE ODAKLANIYOR. SİZİN LİSTENİZDE HANGİ YILDIZLAR VAR?

Şu an için bizim öyle bir listemiz yok. Ayın 10'undan itibaren hocayla oturup konuşuruz, ona göre isimleri belirler ve açıklarız. Kadroyu koruyacağız. Bu kadro kaliteli. Sadece takviyelere ihtiyaç var. Onu da yapacağız.

STAT PROJESİ TARAFTARI DA HEYECANLANDIRDI? PLANLAR NE? SEÇİLDİĞİNİZ TAKDİRDE STAT NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Yeni statla ilgili Nihat Özbağ çalışma yapıyor. İlk stadında projelerini ilk olarak o yapmıştı. Alman firması ile çalışıyor. 3 ay içinde tüm projeler bitmiş olur. Yavaş yavaş hazırlıkları yaparak başlarız.

ALİ KOÇ BORÇLARDAN BAHSEDİYOR, 'FERDİ, SZYMANSKİ, İRFAN CAN KALACAK' DİYOR. İSMAİL KARTAL DA KALACAK MIYDI?

'Kadroyu bozmayacağız, takviye yapacağız' dedim diye 'Kalacak' diyor. Onlar İsmail hoca ile devam edeceklerdi. Eski sporculardan antrenörler isimler koyacaklardı yanına. Hatta Montella'yı (Milli Takım Teknik Direktörü) alacaklardı. Ama ben "Jose Mourinho" diyence, getirmeye mecbur kaldılar. Fenerbahçe'nin kaynakları çok. Yıldız oyuncu almak için kaynak yaratılır zor olmaz. Szymanski iyi oyuncu. Mourinho ile konuştuğumuzda söyledi. Cengiz, Türkiye'nin değeridir. Seneye daha başarılı olur.

MOURINHO'NUN İMZA TÖRENİNDE TARAFTARIN SİZE ÇOK BÜYÜK İLGİSİ VARDI. STAT DIŞINDA DA İÇİNDE DE SİZE TEZAHÜRATLAR YAPILDI, NELER HİSSETTİNİZ?

Ben Almanya'daydım, uçağa biniyordum. Sevgi gösterisi yaptıklarını duyduğumda gurur duydum. Stat içinde de bu tezahüratlar sürmüş. Beni onurlandırdı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim organizasyonumuz değil, içlerinden gelerek yaptılar. İnşallah 'Aziz Başkan, Fenerbahçe şampiyon' günlerini de yaşayacağız.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞKAN OLURSANIZ İLK İCRAATINIZ NE OLACAK?

Bütün Fenerbahçe camiasını kucaklamak olacak. Bizim buna ihtiyacımız var. İşe oradan başlayacağız.

ALİ KOÇ'UN ONURSAL BAŞKANLIK TEKLİFİNİ NASIL KARŞILIYORSUNUZ?

'Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olurum' demiş insanım. Onursal başkan olsan ne olur, olmasan ne olur. Benim böyle bir isteğim yok. 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' diyen bir adamım. Lakaplarla onurlandırılmaya gerek yok. Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'ım.

MOURINHO YA DA O TARZ BİR İSİM ÇALIŞTIĞINIZ DÖNEMDE GELEMEZ MİYDİ?

Biz o ara hep mahkemelerle uğraştık. Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal getirdik. Ersun Yanal'la şampiyon olduk ama yanlış yaptı gönderdik. Mourinho çalışıyordu ama o tarz birini getirmemiz gerekirdi. Hatalar yaptılar, Fenerbahçe başarıya ulaşamadı. Değerli bir hoca getirilse Fenerbahçe başarılı olurdu. 250 milyon Euro'ya yakın masraf yaptılar hiç söylemiyor, hep kaçıyor. 60'a yakın transfer yaptı 5'i değerli çoğu ortada yok. 4 milyon Euro bonservis ödendi, gitti.

SPORTİF DİREKTÖRÜNÜZ OLACAK MI? İSİM BELLİ Mİ?

Biz Mourinho ile konuştuğumuzda 'Bize kiminle çalışmak istersen söylersin biz de ona göre yola devam ederiz' dedik. 'Branco ile çalışmayız' gibi bir düşüncemiz yok. Hoca onu istiyorsa biz Branco ile yolumuza devam ederiz.