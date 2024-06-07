Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Aziz Yıldırım, Ali Koç'u statta yapılan kongre için de eleştirdi. Yıldırım, "Bugün dahi Fenerbahçe'nin gücünü eline geçirmek isteyen değişik odaklar var. Yönetimin bu gücün farkında olup yönetmesi gerekiyor. Trabzon maçından sonra ligden çekileceğiz beklentisinde 25 bin kişiyi kongre için stada topladılar. Ancak o kadar kişi, oradan aldatılmışlık duygusu ile ayrıldı. O kadar milleti stada topladıysan, takımı ligden çekeceksin ve sorumluluğunu alacaksın" diye konuştu.