Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından dikkat çeken sözler söyledi. İşte Yıldırım'ın açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Reklam 100 milyon TL. Futbol AŞ'nin stat isim hakkı 161 milyon TL. Salonun kullanım hakkı 155 milyon Euro. Kolejin gelirleri vs... Hepsi hesaplarda var.
Oyuncuları 50 milyon Euro'ya sattılar. 25 milyon Euro şirketin sermayesini artırdılar. 22 milyon Euro vergilerin amatörlere ödenmesinden gelen parayı aldılar.
Bunu döviz o zaman düşük olduğu için yaptık. Bundan sonra yapmam. Vadesi gelmemiş çekler, ertelenmiş SGK borcu, kamuya olan ertelenmiş borçlar 111 milyon TL.
Ben başkanlığı 28 milyon dolar borçla aldım. Şimdiki karşılığı 80-100 milyon dolardır. 330 milyon dolar Bankalar Birliği ile anlaşma yapmışlar. Bunun içinde 50 milyon dolar kendi bankalarından aldıkları kredi var. Borçta şu ana kadar 48 milyon TL ana para ödemişler. Faizleri ödememişler, 3.2 milyar TL borç, çıktı 4'e.
4 milyar TL'yi kura bölersen 110 milyon dolar borç var. 600 milyon Euro borç var diyorsun, Bankalar Birliği ile nasıl 330 milyon dolarlık anlaşma yapıyorsun?
Diğer kulüpler yüzde 5.30 faizle kredi almış, bizimkiler 6.70'le. Bunun nedeni de kendi bankalarından aldıkları 50 milyon dolar krediyi bu anlaşmaya dahil etmek istemeleri. Bankalar Birliği başta bunu kabul etmedi, sonra onay verdi. Buradaki kayıp 61 milyon dolar.
Ben Fenerbahçe için bu kadar mal varlığı yaptım. Bunları yapmasaydım sıfır borçla başkanlığı devrederdim. Arazilerin değeri artıyor. 550 dönüm arazi aldım. Bunları da dağıttım, değerlensin diye. Her zaman söyledim, mal varlıklarınız borcunuzu karşılıyorsa korkmayın.
Fenerbahçe'nin mal varlığı tahminim 600 milyon dolar. Bankalar Birliği'ne olan borcu çıkar 270 milyon dolar geriye kalır. Ne anlatıyor bunlar? Fenerbahçe'nin 45 tane tapulu malı var.
6 yılda 93 transfer yapmışlar. 194 milyon Euro para ödemişler. İmza paraları, menajerlik ücretleri ve FIFA'ya ödenen katkı payı bunun içinde yok. Onları da koyarsan 250 milyon Euro. 11 hoca değiştirdiler. Ali Bey'in doğru yaptığı hiçbir şey yok. Tek bir çivi bile çakmadı.
Aziz Yıldırım'ın verdiği yazılı kağıttaki, "Bu yönetim Fenerbahçe'nin gücünün ne olduğunu anlayamadı. Fenerbahçe'ye para değil, dirayetli bir liderlik gerekiyor. İşim, ailem diyecek adamlarla Fenerbahçe gücünü ortaya koyamaz" ifadeleri dikkat çekti.
"F.BAHÇE BAŞKANI KURU SIKI ATEŞ ETMEZ"
Kongre için stada giden 25 bin kişinin alınan karardan tatmin olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Takımı ligden çekmekten kaçtı. Fenerbahçe'yi korkak duruma düşürdüler. Fenerbahçe Başkanı, kuru sıkı ateş etmez" dedi
Aziz Yıldırım, Ali Koç'u statta yapılan kongre için de eleştirdi. Yıldırım, "Bugün dahi Fenerbahçe'nin gücünü eline geçirmek isteyen değişik odaklar var. Yönetimin bu gücün farkında olup yönetmesi gerekiyor. Trabzon maçından sonra ligden çekileceğiz beklentisinde 25 bin kişiyi kongre için stada topladılar. Ancak o kadar kişi, oradan aldatılmışlık duygusu ile ayrıldı. O kadar milleti stada topladıysan, takımı ligden çekeceksin ve sorumluluğunu alacaksın" diye konuştu.
"G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU UNUTTURDUM"
Aziz Yıldırım, Mourinho hamlesiyle büyük iş başardığını savundu. Yıldırım, "Kimin getirdiği önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye gelmesi. Ben ismini söylemesem getirmezlerdi. Seçilirsem, beraber çalışırım. Seçilmezsem, 'Fenerbahçe'ye katkım oldu' derim. İsmini söyledim, kamuoyu alevlendi, Galatasaray'ın şampiyonluğu unutuldu" diye konuştu.
"O TESİSLERİ YAPAN KİM"
Aziz Yıldırım, 'Başkanlığımın son 4 senesinde yönetim olarak mahkemelerde uğraştığımız için konsantrasyonumuzu kaybettik' diyerek öz eleştiri de yaptı. Yıldırım, "Başarısız olduk, kongre bizi gönderdi. 4 sene başarısız olan bir yönetim gidiyorsa beklentim, 6 sene başarısız olanın da gitmesi. Löw geldiğinde Dereağzı'nda tek bir saha vardı. Mourinho tesisleri beğenmiş, kim yaptı tesisleri? Aziz Yıldırım yaptı" dedi.
"BEN KAZANIRIM"
Seçim için beklentisini de açıklayan Aziz Yıldırım, "Ben kazanırım. Kongre üyeleri, iki adayın da listesine bakıp öyle gitsinler seçime" dedi. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı şöyle devam etti: "Ali Bey, kulüplerin satılmasına olumlu bakıyormuş. Önceden "Memleket elden gidiyor" diyordum, artık "Fenerbahçe elden gidiyor" diyorum. Kaybedersem, hayatıma devam ederim. Ama Fenerbahçe için sorun başlayacak."
DİĞER