Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından dikkat çeken sözler söyledi. İşte Yıldırım'ın açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 10:01
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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Milliyet'e verdiği röportajda kulübün ekonomik olarak tüm rakamlarını gözler önüne serdi, "Ben Fenerbahçe için bu kadar mal varlığı yaptım. Bunları yapmasaydım sıfır borçla başkanlığı devrederdim" dedi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

YILDIRIM'IN SÖZLERİNDEN SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:

Ülker'in kapalı salonu 200-250, stadın değeri 100 milyon dolar. Senede 40-50 milyon dolar geliri var. Madem ben bankadan borç yaptım, oradan senede 10 milyon ödeyip borcu düşürün. Her şeyi ben yapmışım, kullanıyorsunuz ve gelir sizin. Nasıl olacak bu iş?

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Bunlar borçları ortaya koyuyorlar, alacakları koymuyorlar. Ziraat Bankası'ndan 60 milyon dolar kredi aldık, diğerlerini kapatmak için. 600 milyon dolar borç derken abartıyorlar, yalan söylüyorlar. 435 milyon yıllık stat ve salon isim hakkı.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Reklam 100 milyon TL. Futbol AŞ'nin stat isim hakkı 161 milyon TL. Salonun kullanım hakkı 155 milyon Euro. Kolejin gelirleri vs... Hepsi hesaplarda var.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Oyuncuları 50 milyon Euro'ya sattılar. 25 milyon Euro şirketin sermayesini artırdılar. 22 milyon Euro vergilerin amatörlere ödenmesinden gelen parayı aldılar.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Bunu döviz o zaman düşük olduğu için yaptık. Bundan sonra yapmam. Vadesi gelmemiş çekler, ertelenmiş SGK borcu, kamuya olan ertelenmiş borçlar 111 milyon TL.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Ben başkanlığı 28 milyon dolar borçla aldım. Şimdiki karşılığı 80-100 milyon dolardır. 330 milyon dolar Bankalar Birliği ile anlaşma yapmışlar. Bunun içinde 50 milyon dolar kendi bankalarından aldıkları kredi var. Borçta şu ana kadar 48 milyon TL ana para ödemişler. Faizleri ödememişler, 3.2 milyar TL borç, çıktı 4'e.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

4 milyar TL'yi kura bölersen 110 milyon dolar borç var. 600 milyon Euro borç var diyorsun, Bankalar Birliği ile nasıl 330 milyon dolarlık anlaşma yapıyorsun?

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Diğer kulüpler yüzde 5.30 faizle kredi almış, bizimkiler 6.70'le. Bunun nedeni de kendi bankalarından aldıkları 50 milyon dolar krediyi bu anlaşmaya dahil etmek istemeleri. Bankalar Birliği başta bunu kabul etmedi, sonra onay verdi. Buradaki kayıp 61 milyon dolar.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Ben Fenerbahçe için bu kadar mal varlığı yaptım. Bunları yapmasaydım sıfır borçla başkanlığı devrederdim. Arazilerin değeri artıyor. 550 dönüm arazi aldım. Bunları da dağıttım, değerlensin diye. Her zaman söyledim, mal varlıklarınız borcunuzu karşılıyorsa korkmayın.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Fenerbahçe'nin mal varlığı tahminim 600 milyon dolar. Bankalar Birliği'ne olan borcu çıkar 270 milyon dolar geriye kalır. Ne anlatıyor bunlar? Fenerbahçe'nin 45 tane tapulu malı var.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

6 yılda 93 transfer yapmışlar. 194 milyon Euro para ödemişler. İmza paraları, menajerlik ücretleri ve FIFA'ya ödenen katkı payı bunun içinde yok. Onları da koyarsan 250 milyon Euro. 11 hoca değiştirdiler. Ali Bey'in doğru yaptığı hiçbir şey yok. Tek bir çivi bile çakmadı.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Aziz Yıldırım'ın verdiği yazılı kağıttaki, "Bu yönetim Fenerbahçe'nin gücünün ne olduğunu anlayamadı. Fenerbahçe'ye para değil, dirayetli bir liderlik gerekiyor. İşim, ailem diyecek adamlarla Fenerbahçe gücünü ortaya koyamaz" ifadeleri dikkat çekti.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

"F.BAHÇE BAŞKANI KURU SIKI ATEŞ ETMEZ"

Kongre için stada giden 25 bin kişinin alınan karardan tatmin olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Takımı ligden çekmekten kaçtı. Fenerbahçe'yi korkak duruma düşürdüler. Fenerbahçe Başkanı, kuru sıkı ateş etmez" dedi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

Aziz Yıldırım, Ali Koç'u statta yapılan kongre için de eleştirdi. Yıldırım, "Bugün dahi Fenerbahçe'nin gücünü eline geçirmek isteyen değişik odaklar var. Yönetimin bu gücün farkında olup yönetmesi gerekiyor. Trabzon maçından sonra ligden çekileceğiz beklentisinde 25 bin kişiyi kongre için stada topladılar. Ancak o kadar kişi, oradan aldatılmışlık duygusu ile ayrıldı. O kadar milleti stada topladıysan, takımı ligden çekeceksin ve sorumluluğunu alacaksın" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

"G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU UNUTTURDUM"

Aziz Yıldırım, Mourinho hamlesiyle büyük iş başardığını savundu. Yıldırım, "Kimin getirdiği önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye gelmesi. Ben ismini söylemesem getirmezlerdi. Seçilirsem, beraber çalışırım. Seçilmezsem, 'Fenerbahçe'ye katkım oldu' derim. İsmini söyledim, kamuoyu alevlendi, Galatasaray'ın şampiyonluğu unutuldu" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

"O TESİSLERİ YAPAN KİM"

Aziz Yıldırım, 'Başkanlığımın son 4 senesinde yönetim olarak mahkemelerde uğraştığımız için konsantrasyonumuzu kaybettik' diyerek öz eleştiri de yaptı. Yıldırım, "Başarısız olduk, kongre bizi gönderdi. 4 sene başarısız olan bir yönetim gidiyorsa beklentim, 6 sene başarısız olanın da gitmesi. Löw geldiğinde Dereağzı'nda tek bir saha vardı. Mourinho tesisleri beğenmiş, kim yaptı tesisleri? Aziz Yıldırım yaptı" dedi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay gönderme! "Fenerbahçe elden gidiyor"

"BEN KAZANIRIM"

Seçim için beklentisini de açıklayan Aziz Yıldırım, "Ben kazanırım. Kongre üyeleri, iki adayın da listesine bakıp öyle gitsinler seçime" dedi. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı şöyle devam etti: "Ali Bey, kulüplerin satılmasına olumlu bakıyormuş. Önceden "Memleket elden gidiyor" diyordum, artık "Fenerbahçe elden gidiyor" diyorum. Kaybedersem, hayatıma devam ederim. Ama Fenerbahçe için sorun başlayacak."

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