Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan İrfan Can Kahveci'yle görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcuya 2028'e kadar yeni kontrat önerildi. Maaş konusunda anlaşma sağlandığı an imzalar atılacak. İrfan Can Kahveci'nin de gönlü sarı-lacivertli kulüpte kalmaktan yana...