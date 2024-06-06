Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a cevap: Onu kim antrenör yaptı?

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a cevap: Onu kim antrenör yaptı?

Fenrebahçe başkan adayı Aziz Yıldırım katıldığı bir televizyon programında sarı lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İsmail Kartal'ın kendisi ile ilgili sözlerine de yanıt verdi. İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 23:37
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Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a cevap: Onu kim antrenör yaptı?

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, TRT Spor'a konuk oldu.

Sarı lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Yıldırım, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdlığı teknik direktörü İsmail Kartal'ın kendisi ile ilgili "Ben varken Mourinho ile görüştü" sözlerine de yanıt verdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

"İSMAİL KARTAL'I KİM ANTRENÖR YAPTI?"

"İsmail Kartal'ı kim Fenerbahçe antrenörü yaptı? Onun böyle bir yere gelme şansı var mıydı? 'Ben varken, Mourinho ile konuştu' diyor. Büyük kulüpler hocaları başlarındayken yeni antrenörü tribüne getiriyor. Bunlar gayet normal yani."

"EN BÜYÜK ŞİKECİ UEFA"

"UEFA kim ya ? Sanki TFF'den farkları var... UEFA Başkanı, benle görüşmek istedi, görüşmeye gittim. Ona, 'En büyük şikeci UEFA dedim'…"

"NE İŞİM VAR ONURSAL BAŞKANLIKLA!"

"Ya benim ne işim var onursal başkanlıkla falan...Ben efsaneye de karşıyım. İki tane efsane var; biri Fatih Sultan Mehmet, diğeri de Mustafa Kemal Atatürk..."

"YAŞASIN FENERBAHÇE!"

"3 haftadır ortaya çıkmam Fenerbahçe'ye ivme kazandırdı. Yaşasın Fenerbahçe!"

"NE İSTİYORLARSA VERECEĞİM!"

"Şekip Mosturoğlu, 2011'de Fenerbahçe için Metris Cezaevi'nde yattı. Bunlardan biri gitsin, bir hafta ceza yatsınlar ne istiyorlarsa onlara vereceğim. Ali Koç, 'benim ailem var' dedi yönetime girmedi. 186 sene ile yargılandım."

"TEK ŞARTIM VAR!"

"Kazanırsam Ali Koç ile birlikte görüntü veririm ama bir şartla. 2018'deki gibi hakaretli konuşmalar yapmazlarsa kabul ederim."

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