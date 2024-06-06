Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye anlaşması tüm dünyada büyük ses getirdi. En popüler yapay zeka araçlarından olan Google Gemini'ye Jose'nin Fenerbahçe'de başarılı olup olamayacağı soruldu. Yapay zeka, Mourinho'nun tecrübesiyle Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: Jose Mourinho'nun uzun vadeli bir projede istikrar önemli. Fenerbahçe'de son yıllarda istikrarsızlık sorunu yaşanıyor. Jose Mourinho'nun bu sorunu çözebilmesi gerekiyor.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Mourınho'nun kulüp yönetimi ile uyumlu çalışması da önemli. Geçmişte bazı kulüplerde yönetimle yaşadığı problemler olmuştu. Fenerbahçe'de de bu tür problemlerin yaşanmaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin de Mourinho'ya gerekli desteği vermesi halinde, kulüp tekrar zirveye oynayabilir. Fenerbahçe'nin Avrupa'da kupa kazanması zor olsa da, imkansız değil. Mourinho'nun tecrübesi ve Fenerbahçe'nin taraftar desteği ile her şey mümkündür.

MAAŞI 10.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun maliyetini KAP'a açıkladı: "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025- 2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." Yardımcılarına da toplamda 1.5 milyon euro verilecek.