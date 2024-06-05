Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, kadrosuna 5 önemli dünya yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bağlamda ilk hamlesi İlkay Gündoğan olacak. Portekizli çalıştırıcı, yıldız isme onay verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Portekizli teknik adamın ilk gözlemine göre 5 transfer yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Bunlar; 1 stoper, 1 orta saha, 2 kanat ve 1 santrfor...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Orta sahaya düşünülen ilk isim ise; Barcelona'nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Gelen bilgilere göre; Jose'nin de onay verdiği yıldız oyuncu için; Başkan Ali Koç ve ekibi 33 yaşındaki süper star için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

İlk görüşme de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Almanya Milli Takımı'nın kaptanını, başkan Ali Koç'un çok istediği ve sarı-lacivertli formayı giydirmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası

Başkan Koç'un İlkay Gündoğan'da ısrar etmesinin ana sebeplerinden birinin de; Galatasaraylı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirerek, ezeli rakibini psikolojik olarak yıpratma isteği...

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