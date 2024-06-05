TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! İlkay Gündoğan bombası
Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, kadrosuna 5 önemli dünya yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bağlamda ilk hamlesi İlkay Gündoğan olacak. Portekizli çalıştırıcı, yıldız isme onay verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Orta sahaya düşünülen ilk isim ise; Barcelona'nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan...
Gelen bilgilere göre; Jose'nin de onay verdiği yıldız oyuncu için; Başkan Ali Koç ve ekibi 33 yaşındaki süper star için harekete geçti.
PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK
İlk görüşme de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.
Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Almanya Milli Takımı'nın kaptanını, başkan Ali Koç'un çok istediği ve sarı-lacivertli formayı giydirmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.
Başkan Koç'un İlkay Gündoğan'da ısrar etmesinin ana sebeplerinden birinin de; Galatasaraylı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirerek, ezeli rakibini psikolojik olarak yıpratma isteği...
DİĞER