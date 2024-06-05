Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından kadro planlaması için çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertliler, iki yıldızla 3'er yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 09:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Pazartesi günü basının karşısına çıkan Mourinho, transferle ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"

Portekizli çalıştırıcı Romelu Lukaku ve Paulo Dybala iddialarıyla ilgili "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız. Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

"ARDA GÜLER GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmek istemesi halinde onunla çalışmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, "Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

Yaz transfer döneminde birçok yıldızı takıma kazandırması beklenen sarı-lacivertlilerde iç transfer çalışmaları da hızlandı.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

İRFAN CAN VE OSAYI'YE YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe, sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'le yeni kontrat için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri

İki oyuncunun da yeni mukavelesini 3'er yıl uzatmak isteyen yönetim, böylece gelecek olan tekliflerde de elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni takımına imzayı attı! Barış Alper Yılmaz...
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Galatasaray kasayı dolduracak: Türkiye rekoru geliyor…
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur...
Beşiktaş'ta kontratlar baş ağrıtacak! Tam 7 futbolcu...
F.Bahçe ile G.Saray'dan transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse...
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri F.Bahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri 09:46
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 09:45
Yeni takımına imzayı attı! Barış Alper Yılmaz... Yeni takımına imzayı attı! Barış Alper Yılmaz... 09:02
Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse... Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde! Avrupa'da kupa gelirse... 08:57
G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Daha Eski
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:53
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:42
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:31
"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" 00:16