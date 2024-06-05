Fenerbahçe'de çifte imza! İşte sözleşme süreleri
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından kadro planlaması için çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertliler, iki yıldızla 3'er yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Pazartesi günü basının karşısına çıkan Mourinho, transferle ilgili de konuştu.
"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"
Portekizli çalıştırıcı Romelu Lukaku ve Paulo Dybala iddialarıyla ilgili "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir.
Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor.
Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız. Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
"ARDA GÜLER GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"
Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmek istemesi halinde onunla çalışmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, "Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz.
Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın" şeklinde konuştu.
Yaz transfer döneminde birçok yıldızı takıma kazandırması beklenen sarı-lacivertlilerde iç transfer çalışmaları da hızlandı.
İRFAN CAN VE OSAYI'YE YENİ SÖZLEŞME
Fenerbahçe, sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'le yeni kontrat için görüşmelere başladı.
İki oyuncunun da yeni mukavelesini 3'er yıl uzatmak isteyen yönetim, böylece gelecek olan tekliflerde de elini güçlendirmeyi hedefliyor.
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